Вбивство Гандзюк: ГПУ раптово пом'якшила підозру одному з фігурантів справи

Одному з фігурантів справи про вбивство активістки і радника мера Херсона Катерини Гандзюк, Ігорю Павловському пом'якшили підозру, замінивши "організацію" на "приховування злочину".

Про це стало відомо на засіданні Шевченківського районного суду м. Києва у четвер, 18 квітня, на якому Павловському мали обрати запобіжний захід. Однак розгляд перенесли на 19 квітня на 11:00, передає LB.ua.

"Підозру змінили: замість "організації вбивства" його дії перекваліфіковані на 396 КК "приховування злочину", — розповів прокурор ГПУ Дмитро Боян.

Ігор Павловський Дзеркало тижня

Зазначається, що причиною перенесення стала госпіталізація Павловського, яка завадила йому прибути до суду. Про це повідомили його адвокати.

Так, захисник Максим Болдін розповів, що його клієнт потребує термінової операції, інакше він може стати інвалідом І групи. У зв'язку з цим захист заявив, що клопотатиме про звільнення Павловського з-під варти.

Характерно, що це вже друге поспіль перенесення засідання. 17 квітня Павловський теж не з'явився у залі суду. Був відсутній також і прокурор.

Ігор Павловський був помічником нардепа від "БПП" Миколи Паламарчука. Згідно з відкритими даними, Павловський — заступник голови формування з охорони громадського порядку "Чорний туман".

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що саме Павловський передавав гроші організаторам нападу на Гандзюк. Він був заарештований 10 листопада 2018 року.

Катерина Гандзюк krapka.club

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.

Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.

Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

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