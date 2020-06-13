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14 червня • оновлено в 01:48
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Вбивство Гандзюк: активісти заявили, що Мангер вирішив сховатися від суду в лікарні

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Підозрюваний в замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк Владислав Мангер опинився в лікарні. Але активісти вважають, що таким чином він ховається від примусового приводу до суду.

Про це сказано в заяві на сторінці ініціативи "Хто заступників Катю Гандзюк?" в Facebook. За словами активістів, автомобіль Мангера помітили біля Херсонського обласного кардіологічного диспансеру.

"Це саме та медустанову, де головлікар Олег Мазуряк збирається ховати Мангера від обов'язкового приводу на судове засідання про зміну запобіжного заходу", – сказано в повідомленні.

Владислав Мангер

Владислав Мангер

Автомобіль підозрюваного помітили ще 12 червня, коли Мангер повинен був знаходитися на судовому засіданні в Києві.

Вбивство Гандзюк: Мангер вирішив сховатися від суду в лікарні

facebook.com/gandziukgate

Як писав OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, що розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк продовжили до 29 липня у зв'язку із з'ясуванням нових, раніше невідомих обставин.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Катерина Гандзюк Владислав Мангер
Місце
Україна
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