Вбивство екс-депутата в Запоріжжі: затримано 17-річного підозрюваного

У Запоріжжі затримали підозрюваного в смерті екс-депутата ГенічеськоЇ районної ради, вчителя фізкультури Щасливцевська школи Костянтина Гурульова.

"Завдяки злагодженій роботі співробітників прокуратури Запорізької області, Запорізької місцевої прокуратури №2, управління карного розшуку ГУНП в області, сектору карного розшуку Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в області, СУ ГУНП в області та Комунарського ВП, затримано особу, підозрювану у скоєнні протиправних дій, що спричинили смерть екс-депутата Генічеської райради громадянина Г", - повідомили в прес-службі прокуратури міста.

Відзначається, що це був 17-річний житель Запоріжжя. 10 березня він завдав Гурульову мінімум два удари в область обличчя з метою пограбування. Від цього екс-депутат впав на землю, після чого зловмисник забрав у нього мобільний телефон.

"13.03.2018 потерпілий у важкому стані доставлений до 5 міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя, де від отриманих травм 14.03.2018 помер", - додали в прокуратурі.

Зловмиснику готують підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження", ч. 4 ст. 187 "Розбій" Кримінального кодексу України, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

" Санкція статті за вказані злочини передбачає покарання до 15 років позбавлення волі", - резюмували в прокуратурі.

Як повідомляв "Обозреватель", 19 березня стало відомо, що Гурульов трагічно загинув в Запоріжжі. Зазначалося, що він повинен був полетіти з друзями до Туреччини, однак рейс був відмінений, а екс-депутат зник. За версією директора школи, в якій працював Гурульов, він був жорстоко побитий, а один палець був розрубаний.

Пізніше, в поліції спростували версію вбивства, висунувши свою версію події.