Вбивство екс-депутата в Запоріжжі: в поліції озвучили дивну версію

Поліція спростовує версію вбивства у Запоріжжі колишнього депутата Генічеської райради, вчителя фізкультури Щасливцевської школи Костянтина Гурульова з метою пограбування.

"14 березня близько 17:30 до Комунарського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в міській лікарні раптово помер чоловік, віком близько 35 років. Встановлено, що згідно даних камер відеоспостереження, 12 березня з 15 години чоловік знаходився на залізничному вокзалі Запоріжжя. Версія щодо умисного вбивства з метою пограбування громадянина не знайшла свого підтвердження", - повідомили в прес-службі управління Національної поліції України в Запорізькій області.

Відзначається, що правоохоронці в лікарні вилучили рюкзак з особистими речами і фотоапаратом, банківські картки та сумку з документами загиблого. За версією поліції, ним виявився житель Херсонської області 1982 року народження.

"З поля зору камер відеоспостреження громадянин не зникав. 13 березня близько півночі чоловіку викликали швидку допомогу. Його в стані алкогольного сп’яніння без видимих тілесних ушкоджень медики супроводили до автомобіля швидкої. Громадянина з особистими речами доставили до лікарні", - заявили в поліції.

Екс-депутат міг пересуватися самостійно. Однак пізніше, лікарі діагностували травму голови. Була проведена операція. Але чоловік помер, не приходячи до тями.

"Призначено проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті. Встановлюються всі обставини події. Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок", - підкреслили в прес-службі.

Тим часом, родичі стверджують, що при загиблому не було особистих речей.

Як повідомляв "Обозреватель", 19 березня стало відомо, що Гурульов трагічно загинув у Запоріжжі. Зазначалося, що він повинен був полетіти з друзями до Туреччини, однак рейс був відмінений, а екс-депутат зник. За версією директора школи, в якій працював Гурульов, він був жорстоко побитий, а один палець був розрубаний.