Вбивство екс-чиновника в Сумах: поліція повідомила про зв'язок "безутішної" сім'ї та охоронця з Росією

Сім'я колишнього депутата і чиновника міськради Сум Анатолія Жука, якого знайшли мертвим 2 серпня, перебуває в Росії.

Про це повідомив перший заступник глави Національної поліції України, начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook, додавши, що з ними поїхав водій покійного.

"Сьогодні ми отримали достовірну інформацію про те, що розшукувані безвісти зниклі вдова та донька, а також водій вбитого 2 серпня 2018 року колишнього керівника Сумського осередку Ліберально-демократичної партії Анатолія Жука знаходяться в РФ. За нашими даними, жінка була затримана прикордонниками РФ під час незаконного перетину кордону в районі Єлізаветовки Глушковського району Курської області", - зазначив він.

Дружина Анатолія Жука

За словами Аброськіна, поки незрозуміло, за яких обставин, але вдова й екс-водій Жука запросили в Росії політичного притулку.

Дочка Анатолія Жука

"Жінка потерпілого, яка під час убивства знаходилася поряд із ним, одразу після вбивства чоловіка відмовлялася співпрацювати з поліцією, посилаючись на свій хворий стан. Її адвокат звинувачував поліцейських у "бессєрдєчності" та нерозумінні здоров'я жінки, однак таке "погане самопочуття" не завадило їй вночі перейти кордон", - додав начальник кримінальної поліції.

водій

Він пояснив, що правоохоронці проводять усі необхідні оперативно-розшукові та слідчі дії, щоб встановити причетних до вбивства Жука і всіх обставин злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-чиновника знайшли застреленим у дворі його будинку. Поліцейські виявили біля тіла пістолет чеського виробництва, моделі CZ.

8 серпня друг сім'ї повідомив, що дружина Жука разом із дочкою не виходить на зв'язок. Вони повинні були відвідати кілька місць, де не з'явилися. У зв'язку з цим поліція оприлюднила особливі прикмети зниклих.