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16 вересня • оновлено в 21:56
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/ Розслідування

Вбивство Джумаєва: генерал назвав два наслідки для України

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Український генерал переконаний: якщо Україна прийме рішення про повну амністію бойовиків на Донбасі, це може спровокувати самосуд.

Таку думку OBOZREVATEL висловив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, коментуючи вбивство бойовика "ДНР" Романа Джумаєва. "Це може послужити прикладом, такі випадки можуть бути", – допустив він.

Генерал нагадав про звірства терористів по відношенню до українських військовослужбовців і підкреслив: подібні військові злочини не можуть залишатися безкарними. Формальною підставою для цього служить Женевська конвенція про поводження з військовополоненими, ратифікована і Росією, і Україною. "Ми всі повинні її виконувати", – заявив він.

Роман Джумаєв

Роман Джумаєв

За його словами, "друга сторона цієї справи" полягає в тому, що вбивство Джумаєва може використовувати Росія "на передбачуваних переговорах в нормандському форматі". На думку Романенка, Кремль спробує довести, що "Україна не дотримується угод, а вбиває полонених".

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Як писав OBOZREVATEL, 16 вересня в Маріуполі Донецької області загинув відпущений судом під домашній арешт бойовик "ДНР" Роман Джумаєв.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Ігор Романенко
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР
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Andria Viktor
Andria Viktor
Так оно и будет,по Вовану будут мочить в сортире,или топить по домашнему в унитазе,или подскользнулся на арбузной корке.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Можно еще вспомнить многочисленные примеры о зверствах ВСУшников
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