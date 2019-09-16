Вбивство Джумаєва: генерал назвав два наслідки для України

Український генерал переконаний: якщо Україна прийме рішення про повну амністію бойовиків на Донбасі, це може спровокувати самосуд.

Таку думку OBOZREVATEL висловив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, коментуючи вбивство бойовика "ДНР" Романа Джумаєва. "Це може послужити прикладом, такі випадки можуть бути", – допустив він.

Генерал нагадав про звірства терористів по відношенню до українських військовослужбовців і підкреслив: подібні військові злочини не можуть залишатися безкарними. Формальною підставою для цього служить Женевська конвенція про поводження з військовополоненими, ратифікована і Росією, і Україною. "Ми всі повинні її виконувати", – заявив він.

Роман Джумаєв

За його словами, "друга сторона цієї справи" полягає в тому, що вбивство Джумаєва може використовувати Росія "на передбачуваних переговорах в нормандському форматі". На думку Романенка, Кремль спробує довести, що "Україна не дотримується угод, а вбиває полонених".

Як писав OBOZREVATEL, 16 вересня в Маріуполі Донецької області загинув відпущений судом під домашній арешт бойовик "ДНР" Роман Джумаєв.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!