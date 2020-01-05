Вбивство двох дівчат на Новий рік у Києві: опубліковані фото підозрюваних

Опубліковані фотороботи підозрюваних у жорстокому вбивстві двох дівчат у Подільському районі Києва.

За даними Київ Оперативний, за вчинення злочину розшукуються двоє підозрюваних. Це Ксьондзик Сергій Дмитрович, 1985 року. Він народився у селі Любитів, Ковельського району Волинської області.

Ксьондзик Сергій

Другий співучасник вбивства – Бершацька Єлизавета Василівна, 2000 року народження. Вона родом з села Липняжки, Добровеличківського району Кіровоградської області.

Бершацька Єлизавета

Відзначимо, інцидент стався в суботу, 4 січня, за адресою вулиця Кирилівська, 127.

Тіла господиня оселі знайшла на балконі в шафі. Уточнюється, що загиблими виявилися дві дівчини, одна з них – неповнолітня. Їх трупи були зв'язані скотчем.

Мешканці повинні були здати житло 4 січня, і коли господиня зайшла в квартиру, то побачила на балконі в шафі два трупа, що лежать один на одному. Що сталося в квартирі в період її останньої здачі, встановлюють правоохоронці. Також є інформація, що 3 січня орендар надіслав жінці смс і повідомив, що вони з'їдуть раніше.

Убиті дівчата

Пізніше з'ясувалося, що вбиті дівчата значилися у розшуку як зниклі безвісти ще з 2 січня. З'явилися також моторошні фото їхніх тіл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва, на вулиці Михайла Донця, 2а, п'яний чоловік влаштував переполох. Він хотів сісти за кермо, бив чужі авто і кидався на людей.

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