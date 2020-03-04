У мережі з'явилися фотографії ймовірного підозрюваного у вбивстві дівчини в Харкові, обгоріле тіло якої з перерізаним горлом знайшли у водному колекторі в Новобаварському районі.
Фото опублікували в Telegram-каналі "Харьков 1654". Повідомляється, що це 27-річний уродженець міста Олег Саричьов. Він народився 09.09.1992.
Підозрюваний у вбивстві дівчини в Харкові
t.me/kharkiv_1654
Людей, які впізнали хлопця, просять звернутися в поліцію. Відомо, що його жертва була 1994 року народження. На цьому ж Telegram-каналі з'явилися її фото.
Підозрюваний у вбивстві дівчини в Харкові
t.me/kharkiv_1654
Підозрюваний у вбивстві дівчини в Харкові
t.me/kharkiv_1654
На жертві знайшли металевий хрестик
Колаж
Убита дівчина
t.me/kharkiv_1654
Обережно, фото 18+!
Знімки з місця злочину
Telegram канал "Треш Харків"
Знімки з місця злочину
Telegram канал "Треш Харків"
Знімки з місця злочину
Telegram канал "Треш Харків"
Як писав OBOZREVATEL, тіло дівчини знайшли у водяному колекторі. Їй перерізали горло, після чого обклали газетами, облили бензином і підпалили. На шиї жертви був металевий хрестик із написом "Спаси і збережи".
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