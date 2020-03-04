У мережі з'явилися фотографії ймовірного підозрюваного у вбивстві дівчини в Харкові, обгоріле тіло якої з перерізаним горлом знайшли у водному колекторі в Новобаварському районі.

Фото опублікували в Telegram-каналі "Харьков 1654". Повідомляється, що це 27-річний уродженець міста Олег Саричьов. Він народився 09.09.1992.

Підозрюваний у вбивстві дівчини в Харкові t.me/kharkiv_1654

Людей, які впізнали хлопця, просять звернутися в поліцію. Відомо, що його жертва була 1994 року народження. На цьому ж Telegram-каналі з'явилися її фото.

Підозрюваний у вбивстві дівчини в Харкові t.me/kharkiv_1654

Підозрюваний у вбивстві дівчини в Харкові t.me/kharkiv_1654

На жертві знайшли металевий хрестик Колаж

Убита дівчина t.me/kharkiv_1654

Обережно, фото 18+!

Знімки з місця злочину Telegram канал "Треш Харків"

Знімки з місця злочину Telegram канал "Треш Харків"

Знімки з місця злочину Telegram канал "Треш Харків"

Як писав OBOZREVATEL, тіло дівчини знайшли у водяному колекторі. Їй перерізали горло, після чого обклали газетами, облили бензином і підпалили. На шиї жертви був металевий хрестик із написом "Спаси і збережи".

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