Підозрювана в убивстві дочки під Харковом просила домашній арешт: суд ухвалив рішення

Апеляційний суд Харкова залишив без змін запобіжний захід для 38-річної Тетяни П'янової, яку підозрюють у вбивстві власної дочки.

Як повідомляє ТСН, адвокат вимагав відпустити підозрювану під цілодобовий домашній арешт (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Підозрювана у вбивстві дочки Тетяна П'янова

"Каже, що прямих доказів провини жінки немає, і слідство їх досі не надало. До того ж підозрювана своєї провини не визнає", – відзначає видання.

Прокуратура виступила проти, вимагаючи залишити в силі утримання під вартою без можливості внесення застави. Суд підтримав позицію прокурорів.

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