Підозрювана в убивстві дочки під Харковом просила домашній арешт: суд ухвалив рішення
Апеляційний суд Харкова залишив без змін запобіжний захід для 38-річної Тетяни П'янової, яку підозрюють у вбивстві власної дочки.
Як повідомляє ТСН, адвокат вимагав відпустити підозрювану під цілодобовий домашній арешт (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Каже, що прямих доказів провини жінки немає, і слідство їх досі не надало. До того ж підозрювана своєї провини не визнає", – відзначає видання.
Прокуратура виступила проти, вимагаючи залишити в силі утримання під вартою без можливості внесення застави. Суд підтримав позицію прокурорів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Харкові затримали Тетяну П'янову, яка бігала по місту оголена з пакетом, де лежала відрізана голова. Попередньо встановлено, що загибла – рідна дочка затриманої Христина.
Поліція розкрила страшні деталі про криваву трагедію в Харкові.
З'ясувалося, що жінка, яка підозрюється у вбивстві рідної доньки в Харкові, сусідам здавалася адекватною людиною.
У той же час, за словами деяких з них, П'янова нібито була екстрасенсом і проводила обряди.
Дядько дівчинки з-під Харкова, якій рідна мати відрізала голову, розповів про взаємини в родині.
Підозрюваній у вбивстві 13-річної дочки П'яновій суд обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою.
Також їй призначили психіатричну експертизу.