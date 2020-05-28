Вбивство дитини під Харковом: підозрювану матір можуть випустити з СІЗО

Апеляційний суд Харкова розглядає скаргу на запобіжний захід Тетяні П'яновій, яку підозрюють у вбивстві власної дочки.

Як повідомляє ТСН, адвокат вимагає відпустити підозрювану під цілодобовий домашній арешт (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Підозрювана у вбивстві дочки Тетяна П'янова

"Каже, що прямих доказів провини жінки немає, і слідство їх досі не надало. До того ж підозрювана своєї провини не визнає", – відзначає видання.

Прокуратура виступає проти, вимагаючи залишити в силі утримання під вартою без можливості внесення застави.

Самої жінки в суді немає, тому рішення буде прийнято без неї.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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