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Вбивство дитини на Донбасі: з'явилися подробиці трагедії та фото

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Дівчинка, яка загинула в понеділок, 28 травня, у результаті обстрілу бойовиками мирного селища Залізне (Торецьке) Донецької області, була вбита міною калібром 122 мм, випущеною терористами з шахти Гагаріна.

Дитині було 15-років, повідомляє на своїй сторінці у Facebook журналіст Тарас Корніюк.

"Даші назавжди буде 15 років. Село Залізне між нашим Торецьком і окупованою Горлівкою. Позицій у районі кілометра поруч немає. Дві 120 міни у двір", - написав він.

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Журналіст також поділився подробицями обстрілу й опублікував фотографії з місця трагедії.

"Перша (міна. - Ред.) прилетіла вночі. Друга близько 11 ранку. Саме вона вбила дитину. За попередніми даними офіцерів наглядової місії, стріляли з підконтрольною бойовикам шахти Гагаріна", - повідав Корніюк.

"Важко підібрати слова, коли від усвідомлення того, що відбувається, просто ступор. До війни не можна звикнути, особливо коли стоїш на місці, де ще пахне смертю", - підкреслив він.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
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