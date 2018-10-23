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/Розслідування

Вбивство депутата в Черкасах: у справі стався новий поворот

4.5тЧитати матеріал російською

Резонансну справу про вбивство депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина", екс-заступника міського голови Черкас Сергія Гури передано в правоохоронні органи Києва.

Про це повідомив обласний прокурор Сергій Овчаренко, додавши, що розслідуванням вбивства першої дружини Гури також займуться у столиці, пише "Дзвін".

"Тут нам би не давали спокою громадськість і журналісти, постійно тримали б правоохоронців у тонусі й тиснули б, щоб ми швидко, якісно і максимально відкрито виконали свою роботу", — зазначив він.

Сергій Гура

Сергій Гура

Також повідомляється, що передачі зазначених справ сприяв і міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

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Як пише видання, вбивця Гури Микола Гончар, якого затримали на місці злочину, заявив, що у нього на очах 15 років тому Гура застрелив свою дружину. Тіло знайшли там, де він вказав. Була проведена експертиза ДНК, зразки для якої довелося брати у родичів загиблої за кордоном.

Раніше OBOZREVATEL дізнався, що підозрюваний у вбивстві Гончар був одним із кращих друзів Гури протягом довгих років.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаЧеркаси
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Демократия на высоком уровне.
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