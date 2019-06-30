Вбивство Дарини Лук'яненко: в поведінці матері підозрюваного помітили дивні факти

Мати підозрюваного у звірячому вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко на Одещині просила волонтерів допомогти їм з адвокатом.

Марія Тарасова ще до останнього обшуку, під час якого знайшли тіло Дарини, заявила, що її сина "незаконно пресують". Про це в ефірі програми "Говорить Україна" розповіла волонтер, яка займалася пошуками дівчинки, Еліна Черкай (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Коли таке сталося (знаходження тіла. – Ред.), вона пішла відчиняти свій магазин на ринку. Я б на колінах повзла просити вибачення у всіх. У інтерв'ю вона говорила, що відмовляється від свого сина і захищати не буде, але в зал суду вона привела адвоката", – заявила волонтер.

Марія Тарасова, Дарина Лук'яненко і Микола Тарасов Колаж

За словами Черкай, хтось із батьків підозрюваного (або навіть обидва) може бути причетний до вбивства Лук'яненко.

Як писав OBOZREVATEL, перевірка на поліграфі показала, що мати підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Миколи Тарасова знала про злочин ще до затримання сина.

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