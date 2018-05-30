Вбивство Бабченко: в справі проведуть ряд експертиз

У справі про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка буде проведено комплекс експертиз.

За словами прес-секретаря Національної поліції Ярослава Тракала, йдеться, зокрема, судово-медичній експертизі, передає "Українська правда".

"Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи. Також проводяться необхідні процесуальні дії, зокрема буде проведено повний комплекс інших необхідних експертиз", - сказав він.

Нагадаємо, Бабченко був застрелений невідомим ввечері 29 травня в Києві в будинку, де він проживав. Від отриманих поранень журналіст помер у машині "швидкої допомоги".

Раніше в МВС назвали подробиці і перші версії вбивства Бабченка. Також з'явилися перші фото вбитого журналіста і місця злочину.