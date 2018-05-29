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Вбивство Бабченка: журналісту загрожувала довірена особа Путіна

6.3тЧитати новину російською

Журналіст Аркадій Бабченко писав 28 травня 2014 року, що "довірена особа" президента Росії Володимира Путіна Марина Юденич пропонувала главі Чечні Рамзану Кадирову його ліквідувати.

"Щось я мегапопулярен сьогодні. У Донецьку мене ловлять бойовики, в Слов'янську мене ловить народне ополчення, Шуригін пропонує позбавити мене російського громадянства і видати чомусь "давньоукрське", довірена особа Володимира Путіна Марина Юденич пропонує Рамзану (Кадирову. - Ред. ) "організувати зі мною чаювання", - писав Бабченко.

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Він також зазначив, що "інша Росія" запропонувала його ліквідувати, а депутат Державної Думи Федоров організував мітинг проти інформаційного агентства РБК, де скандував "Бабченко - ліберальний журналіст - гірше, ніж в шлунку глист".

Крім того, за день до смерті, Бабченко розмістив в Twitter пост з переходом на Facebook, однак остання сторінка виявилася заблокованою.

"Коли довірена особа президента у відкритому доступі розміщує пропозицію про твоє вбивство", - підписав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бабченко вбили увечері, 29 травня. Однією з версій, за словами нардепа від "Народного фронту" і члена колегії МВС Антона Геращенко, будуть дії російських спецслужб.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
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