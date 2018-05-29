Вбивство Бабченка: журналісту загрожувала довірена особа Путіна

Журналіст Аркадій Бабченко писав 28 травня 2014 року, що "довірена особа" президента Росії Володимира Путіна Марина Юденич пропонувала главі Чечні Рамзану Кадирову його ліквідувати.

"Щось я мегапопулярен сьогодні. У Донецьку мене ловлять бойовики, в Слов'янську мене ловить народне ополчення, Шуригін пропонує позбавити мене російського громадянства і видати чомусь "давньоукрське", довірена особа Володимира Путіна Марина Юденич пропонує Рамзану (Кадирову. - Ред. ) "організувати зі мною чаювання", - писав Бабченко.

Він також зазначив, що "інша Росія" запропонувала його ліквідувати, а депутат Державної Думи Федоров організував мітинг проти інформаційного агентства РБК, де скандував "Бабченко - ліберальний журналіст - гірше, ніж в шлунку глист".

Крім того, за день до смерті, Бабченко розмістив в Twitter пост з переходом на Facebook, однак остання сторінка виявилася заблокованою.

"Коли довірена особа президента у відкритому доступі розміщує пропозицію про твоє вбивство", - підписав він.

Когда доверенное лицо президента в открытом доступе размещает предложение о твоем убийстве. https://t.co/xr1eVRFdRX — Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) 28 травня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бабченко вбили увечері, 29 травня. Однією з версій, за словами нардепа від "Народного фронту" і члена колегії МВС Антона Геращенко, будуть дії російських спецслужб.