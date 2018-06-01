"Вбивство" Бабченка: Забужко пояснила, як Росія облажалась

Спецоперація по російському журналісту Аркадію Бабченку показала, що в Україні є Служба безпеки, а вся ця ситуація заклать кінець "андроповської епохи" в наших спецслужбах.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила письменниця Оксана Забужко.

"З приводу самого Бабченка - говорити про нього нецікаво. А ось говорити про СБУ - це значно цікавіше! Це дуже серйозна історія, і вона потребує осмислення. Вона триває і буде тривати. І, я б сказала, є надія на кінець "андроповської" епохи! Адже розбився міф про непереможність "органів товариша Дзержинського", про "непереможний ФСБ". Під егідою саме цього міфу Росія бомбардує, гвалтує, анексує і виробляє все, що їй хочеться. І ось цей міф лопнув. Слава українському СБУ!" - каже вона.

За її словами українцям вдалося "ткнути ФСБ пальцем і виявилося, що воно все трухляве".

"Це сталося в форматі "Запорожці пишуть листа турецькому султану". ФСБ не просто опустили. ФСБ ткнули пальцем і виявилося, що воно все трухляве. Вибачте, у нас два покоління українців живуть під владою "Ад'ютанта і його превосходительства", "Сімнадцяти миттєвостей весни". Це величезна тема. Яка, зверніть увагу, не дуже-то і озвучена і до сих пір не проговорена. Панувала віра в те, що ці "органи" - всесильні. А виявилося, що все це - дикий блеф", - додала Забужко.

Також вона зазначає, що спецоперація це - пряме поразка Росії, яка просто облажалася.

"Так облажатись, як вони облажались - це треба вміти! І в Раді Безпеки ООН, і з цією за тридцять хвилин відкритою кримінальною справою. Там, в Росії, все гриміло і клекотіло. І можна було б, щоб воно ще кілька днів там погримило. Хвилю викотили таку потужну!" - каже Забужко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про нібито вбивство Бабченка стало відомо вночі 29 травня.

Повідомлялося, що у нього стріляли, після чого він "помер" у кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу у Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ з затримання замовника вбивства журналіста.