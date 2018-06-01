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"Вбивство" Бабченка: Забужко пояснила, як Росія облажалась

1.6тЧитати новину російською

Спецоперація по російському журналісту Аркадію Бабченку показала, що в Україні є Служба безпеки, а вся ця ситуація заклать кінець "андроповської епохи" в наших спецслужбах.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила письменниця Оксана Забужко.

"З приводу самого Бабченка - говорити про нього нецікаво. А ось говорити про СБУ - це значно цікавіше! Це дуже серйозна історія, і вона потребує осмислення. Вона триває і буде тривати. І, я б сказала, є надія на кінець "андроповської" епохи! Адже розбився міф про непереможність "органів товариша Дзержинського", про "непереможний ФСБ". Під егідою саме цього міфу Росія бомбардує, гвалтує, анексує і виробляє все, що їй хочеться. І ось цей міф лопнув. Слава українському СБУ!" - каже вона.

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За її словами українцям вдалося "ткнути ФСБ пальцем і виявилося, що воно все трухляве".

"Це сталося в форматі "Запорожці пишуть листа турецькому султану". ФСБ не просто опустили. ФСБ ткнули пальцем і виявилося, що воно все трухляве. Вибачте, у нас два покоління українців живуть під владою "Ад'ютанта і його превосходительства", "Сімнадцяти миттєвостей весни". Це величезна тема. Яка, зверніть увагу, не дуже-то і озвучена і до сих пір не проговорена. Панувала віра в те, що ці "органи" - всесильні. А виявилося, що все це - дикий блеф", - додала Забужко.

Також вона зазначає, що спецоперація це - пряме поразка Росії, яка просто облажалася.

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"Так облажатись, як вони облажались - це треба вміти! І в Раді Безпеки ООН, і з цією за тридцять хвилин відкритою кримінальною справою. Там, в Росії, все гриміло і клекотіло. І можна було б, щоб воно ще кілька днів там погримило. Хвилю викотили таку потужну!" - каже Забужко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про нібито вбивство Бабченка стало відомо вночі 29 травня.

Повідомлялося, що у нього стріляли, після чого він "помер" у кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу у Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ з затримання замовника вбивства журналіста.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Аркадій БабченкоОксана Забужко
Місце
Україна
Об'єкт
Служба безпеки України
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