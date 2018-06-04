"Вбивство" Бабченка: в АП повідомили, коли оприлюднять докази проти Кремля

Докази причетності російських спецслужб до підготовки вбивства журналіста Аркадія Бабченко можуть бути оприлюднені вже найближчим часом.
Як передає УКРІНФОРМ, про це в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel повідомив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, зазначивши, що надання доказів дуже важливе для збереження довіри до держави з боку її міжнародних партнерів.
"Очікуємо, що українські органи безпеки найближчим часом нададуть суспільству та міжнародній спільноті чіткі докази зв'язку з Росією, а також нададуть відповіді на досі відкриті питання - чим раніше, тим краще", - розповів Єлісєєв.
Він нагадав також, що нещодавно глава СБУ і генеральний прокурор уже провели зустрічі з послами країн Великої сімки та членів ЄС, і відповіли на їхні запитання.
"Але нам потрібно дочекатися закінчення слідства, перш ніж отримаємо відповіді на всі питання. Щоб зберегти довіру з боку наших іноземних партнерів і журналістів, українські силові органи зобов'язані повідомити про підсумки слідства і надати докази причетності Росії. Я сподіваюся, що це відбудеться найближчим часом", - повідомив він.
Єлісєєв також додав, що спецоперація з Бабченком заслуговує схвалення, оскільки була проведена успішно.
Нагадаємо, 29 травня стало відомо про "вбивство" Бабченко у власній квартирі, але 30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.
31 травня в Шевченківському райсуді Києва назвали ім'я замовника замаху на Бабченка, а незабаром заарештували його на 2 місяці без права внесення застави.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно стало відомо про список із 47 осіб, на яких також готувалися замахи.
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