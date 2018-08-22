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"Вбивство" Бабченка: СБУ анонсувала викриття російського сліду

1.1тЧитати новину російською

СБУ надасть на судових засіданнях докази російського сліду в справі про спробу вбивства журналіста Аркадія Бабченко.

Як заявив глава відомства Василь Грицак, слідство продовжує роботу по встановленню замовників, передає "Інтерфакс-Україна".

"Так звана справа Бабченко вже знаходиться в суді, Герман (підозрюваний в організації спроби вбивства Борис Герман - ред.) дійсно підписав угоду зі слідством, встановлена ​​вина та інших осіб, причетних до цього злочину. Я переконаний, що найближчим часом відбудуться судові слухання", - сказав він.

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При цьому глава СБУ підкреслив, слідчі продовжують вживати заходів для того, щоб встановити всіх причетних саме до замовлення цього злочину.

"Як ми і обіцяли, російський слід, російські гроші, все в цій справі буде, і, я думаю, що ви будете мати можливість переконатися в цьому під час слухання справи в суді", - додав Грицак.

Нагадаємо, про "вбивство" Бабченко у власній квартирі стало відомо 29 травня. 30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація, і що журналіст живий. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченко хотіли вбити за винагороду в $15 тис.

31 травня в Шевченківському райсуді Києва назвали ім'я замовника замаху на Бабченко - Бориса Германа, і заарештували його на 2 місяці без права внесення застави.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Замах на вбивство Аркадія БабченкаРосійсько-український конфлікт
Особи
Аркадій БабченкоВасиль Грицак
Місце
Україна
Об'єкт
Служба безпеки України
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Ш. Олег
Ш. Олег
Як каже Вєрка Сердючка - "афигєть!"… Наскiльки менi вiдомо, єдина "спроба вбивства" Бабченка (та й та не дуже вдала з любої точки зору :)), була органiзована та проведена самою СБУ. У результатi цiєї "конгенiальної" операцiї українськi спецслужби виставили дурнями не лише себе, а й свого президента, мiнiстра iноземних справ, самого Бабченка та й, до купи, усю власну та добрячу частину iноземної журналiстики. яка тiльки-тiльки розпочала було могутнiй плач по невинно убiєнному кривавим Мордором видатному борцю за все добре й проти всього поганого Бабченцi, а той вiзьми, та й воскресни… :) Прикро, розумiю. Але при чому, заради усього святого, тут ФСБ, рука Москви, а чи нога Путiна? Тайна сiя вєлiка єсть… Пiдозрюю, що навiть у самiй СБУ ще не до кiнця це зрозумiли - тому поки що лише анонс. А як остаточно придум… пардон, зрозумiють - на екрани вийде друга серiя цiєї захоплючої трагiкомедiї з элементами фантастики. :)
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Васютина Катя
Васютина Катя
Добрый вечер y кого гипертoния - срoчно чиcтитe соcyды! Этo нaвсегда сбивaет давлeниe до 120/80 зa 1 кyрс http://lechis.forumhu.com
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