"Вбивство" Бабченка: СБУ анонсувала викриття російського сліду

СБУ надасть на судових засіданнях докази російського сліду в справі про спробу вбивства журналіста Аркадія Бабченко.

Як заявив глава відомства Василь Грицак, слідство продовжує роботу по встановленню замовників, передає "Інтерфакс-Україна".

"Так звана справа Бабченко вже знаходиться в суді, Герман (підозрюваний в організації спроби вбивства Борис Герман - ред.) дійсно підписав угоду зі слідством, встановлена ​​вина та інших осіб, причетних до цього злочину. Я переконаний, що найближчим часом відбудуться судові слухання", - сказав він.

При цьому глава СБУ підкреслив, слідчі продовжують вживати заходів для того, щоб встановити всіх причетних саме до замовлення цього злочину.

"Як ми і обіцяли, російський слід, російські гроші, все в цій справі буде, і, я думаю, що ви будете мати можливість переконатися в цьому під час слухання справи в суді", - додав Грицак.

Нагадаємо, про "вбивство" Бабченко у власній квартирі стало відомо 29 травня. 30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація, і що журналіст живий. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченко хотіли вбити за винагороду в $15 тис.

31 травня в Шевченківському райсуді Києва назвали ім'я замовника замаху на Бабченко - Бориса Германа, і заарештували його на 2 місяці без права внесення застави.