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"Вбивство" Бабченка: Путін прокоментував спецоперацію СБУ

2.6тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін під час "прямої лінії" розкритикував спецоперацію Служби безпеки України з інсценуванням вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

"Будь-яке інсценування завжди є контрпродуктивним, чим би не було викликано", - сказав він, повідомляє Life.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня стало відомо про "вбивство" журналіста Аркадія Бабченка у власній квартирі. 30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація, і що журналіст живий. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $15 тис.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
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