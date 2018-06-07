"Вбивство" Бабченка: Путін прокоментував спецоперацію СБУ

Президент Росії Володимир Путін під час "прямої лінії" розкритикував спецоперацію Служби безпеки України з інсценуванням вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

"Будь-яке інсценування завжди є контрпродуктивним, чим би не було викликано", - сказав він, повідомляє Life.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня стало відомо про "вбивство" журналіста Аркадія Бабченка у власній квартирі. 30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація, і що журналіст живий. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $15 тис.