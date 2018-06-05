"Вбивство" Бабченка: Піонтковський "викрив" російських лібералів

Реакція на інсценізацію смерті журналіста Аркадія Бабченко показала, як швидко російський ліберал може виявитися імперцем і українофобом.

Про це йдеться в ексклюзивному блозі на OBOZREVATEL російського політолога і публіциста Андрія Піонтковського.

За його словами, негативні висновки представників російського ліберального табору як щодо самого Бабченко, так і по відношенню до українських спецслужб абсолютно не повинні дивувати і засмучувати українців.

"Якщо говорити про чисто військовий, у вузькому сенсі слова, бік цієї спецоперації по Бабченко, то нічого особливо спірного тут немає. І в історії спецслужб, і в побутовій поліції імітація вбивства - це майже рутинний спосіб. У Росії в 90-х і нульових роках було приблизно 15 подібних випадків", - зазначив Піонтковський.

Політолог також назвав показовою реакцію Росії в перший день після нібито вбивства Бабченко.

"Ось чого справді досягла операція з імітацією вбивства, так це розв'язала російські офіційні язики. Буквально за півгодину МЗС і Слідчий комітет вискочили з явно заготовленими заявами, що убитий чудовий російський журналіст і це криваве злодіяння скоєно в Києві і т.д." - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченко у власній квартирі стало відомо 29 травня. 30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація, і що журналіст живий. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченко хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.

31 травня в Шевченківському райсуді Києва назвали ім'я замовника замаху на Бабченко, а незабаром заарештували його на 2 місяці без права внесення застави.

Пізніше стало відомо про список з 47 осіб, на яких також готувалися замахи.