"Вбивство" Бабченка: озвучені несподівані дані про замовника

Спецоперація із "вбивством" Аркадія Бабченка є способом вирішити корпоративний спір між засновниками українсько-німецького спільного підприємства "Шмайсер", керівником якого є Борис Герман, названий замовником замаху на російського журналіста.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив журналіст і блогер Володимир Бойко, зазначивши, що конфлікт в СП "Шмейсер" виник рік тому, коли опоненти Германа домовилися з Києво-Святошинського райуправління міліції про реєстрацію кримінального провадження за ознаками ч.3 ст. 190 КК України (шахрайство).

За слова Бойко, всього в Єдиному державному реєстрі судових рішень він нарахував 25 постанов, винесених слідчими суддями в цьому кримінальному провадженні.

При цьому, як зазначив журналіст, "дістати" Германа через поліцію його опоненти не змогли. "Судді послідовно відмовляли в обранні запобіжного заходу через незначне злочину", - написав він.

"І тоді замовлення взяв Департамент контррозвідки СБУ. Судячи з усього, мова йде про примітивно виконаної провокації, спрямовану на арешт керівника СП "Шмайсер" з метою забрати у нього частку статутного фонду підприємства, яким він, на думку його опонентів, володіє протиправно", - стверджує Бойко.

"Все це було б смішно, якби не міжнародний резонанс, який був викликаний цією провокацією", - написав він.

Борис Герман

Нагадаємо, про нібито вбивство Бабченко стало відомо вночі 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він "помер" в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства журналіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні також спливли цікаві деталі про сім'ю Германа.