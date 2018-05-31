"Вбивство" Бабченка: озвучені несподівані дані про замовника

Спецоперація із "вбивством" Аркадія Бабченка є способом вирішити корпоративний спір між засновниками українсько-німецького спільного підприємства "Шмайсер", керівником якого є Борис Герман, названий замовником замаху на російського журналіста.
Про це на своїй сторінці в Facebook заявив журналіст і блогер Володимир Бойко, зазначивши, що конфлікт в СП "Шмейсер" виник рік тому, коли опоненти Германа домовилися з Києво-Святошинського райуправління міліції про реєстрацію кримінального провадження за ознаками ч.3 ст. 190 КК України (шахрайство).
За слова Бойко, всього в Єдиному державному реєстрі судових рішень він нарахував 25 постанов, винесених слідчими суддями в цьому кримінальному провадженні.
При цьому, як зазначив журналіст, "дістати" Германа через поліцію його опоненти не змогли. "Судді послідовно відмовляли в обранні запобіжного заходу через незначне злочину", - написав він.
"І тоді замовлення взяв Департамент контррозвідки СБУ. Судячи з усього, мова йде про примітивно виконаної провокації, спрямовану на арешт керівника СП "Шмайсер" з метою забрати у нього частку статутного фонду підприємства, яким він, на думку його опонентів, володіє протиправно", - стверджує Бойко.
"Все це було б смішно, якби не міжнародний резонанс, який був викликаний цією провокацією", - написав він.
Борис Герман
Нагадаємо, про нібито вбивство Бабченко стало відомо вночі 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він "помер" в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" передбачуваного вбивці.
30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства журналіста.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні також спливли цікаві деталі про сім'ю Германа.
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