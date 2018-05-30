Вбивство Бабченка: Фейгін дав підказку слідству

Мотивом вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка міг стати його недавній виступ на V Форумі вільної Росії, який проходив у Вільнюсі (Литва) 11-12 квітня.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV відомий російський адвокат Марк Фейгін.

Адвокат нагадав, що Бабченко на Форумі вільної Росії говорив про путінські війни.

"Аркадій дуже різко виступав, і саме цей епізод Перший канал транслював у сюжетах про "русофобію"... Він викликав жорстоку реакцію, тому що він говорив про речі, які зачіпали настрої. Про це багато писалося і говорилося, і всі останні погрози, які надходили йому, були в зв'язку з цим останнім виступом", - зазначив він.

Фейгін також нагадав заяви Бабченка про те, що Росію треба розділити на колонії: "Це було дуже емоційно. Була теза, що Росія в нинішньому імперському стані - держава-монстр, і її розпад - гарантія того, що вона нікому не буде загрожувати".

"Те, що це довго демонстрували на Першому каналі, могло зіграти певну роль. Це дуже сильно привернуло увагу... Мотиви є, вони в Москві знаходяться... Слідству, яке буде вести цю справу, дуже важливо переглянути саме цей епізод і реакцію на нього, тому що були прямі погрози саме через цей виступ", - підкреслив адвокат.

На думку Фейгіна, саме цей виступ "зіграв велику роль у тому, щоб його ліквідувати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві ввечері, 29 травня, в квартирі на Микільсько-Слобідській невідомий застрелив журналіста Аркадія Бабченка.

У МВС однією з перших версій вбивства журналіста озвучили дії російських спецслужб. Відкрито кримінальне провадження.

Влада Росії також порушила кримінальну справу про вбивство російського громадянина Аркадія Бабченка.

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