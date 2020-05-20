Вбивство Аміни Окуєвої: ЗМІ дізналися ім'я можливого організатора
Підозрюваним в організації вбивства Аміни Окуєвої є Салах Хумаідов – виходець із Чечні, якому вже оголосили про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в поліції. Видання повідомляє, що підозрюваний вже оголошений у розшук.
"Салаху Хумаідову вчора заочно оголошено про підозру у вбивстві Окуєвої", – зазначив співрозмовник.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ймовірному організатору замовного вбивства доброволиці АТО Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва повідомили про підозру. У січні 2020 року ймовірних виконавців злочину затримали. Станом на 19 травня слідчі дії тривали, вживалися заходи щодо затримання всіх осіб, які можуть бути причетні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
30 жовтня 2017 року за Києвом розстріляли автомобіль, в якому перебували добровольці АТО Адам Осмаєв і Аміна Окуєва. Внаслідок замаху Окуєва загинула.
Національна поліція України 12 січня 2020 року заявила про затримання групи осіб, яких підозрюють у скоєнні цього злочину.
Журналісти з'ясували особу одного із затриманих. Ним нібито виявився бізнесмен із Києва Ігор Редькін.
Правоохоронці затримали ще одну людину з групи осіб, нібито причетних до вбивства Окуєвої та замаху на життя Осмаєва.
Були розкриті скандальні факти про вбивство Окуєвої та замаху на її чоловіка Осмаєва, а також на народного депутата Верховної Ради України VIII скликання Ігоря Мосійчука.