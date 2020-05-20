Вбивство Аміни Окуєвої: ЗМІ дізналися ім'я можливого організатора

Підозрюваним в організації вбивства Аміни Окуєвої є Салах Хумаідов – виходець із Чечні, якому вже оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в поліції. Видання повідомляє, що підозрюваний вже оголошений у розшук.

"Салаху Хумаідову вчора заочно оголошено про підозру у вбивстві Окуєвої", – зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ймовірному організатору замовного вбивства доброволиці АТО Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва повідомили про підозру. У січні 2020 року ймовірних виконавців злочину затримали. Станом на 19 травня слідчі дії тривали, вживалися заходи щодо затримання всіх осіб, які можуть бути причетні.

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