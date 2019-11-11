Вбивство адвоката у справі Вороненкова: озвучено головну версію

Поліція в якості основної версії вбивства адвоката Святослава Пархоменка, якого 10 листопада застрелили в лісі на Житомирщині, розглядає конфлікт між браконьєрами та єгерями.

Про це в ефірі ObozTV розповіла речниця Головного управління Нацполіціі в Житомирській області Алла Ващенко, коментуючи загибель адвоката, який захищав підозрюваних у вбивстві екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

За словами Ващенко, у відділок поліції з місця події були доставлені всі учасники конфлікту, крім травмованого чоловіка, якого госпіталізували в лікарню. Він поки давати свідчення не може, оскільки перебуває у вкрай важкому стані.

"Учасники, які були доставлені у відділення поліції, засвідчили, і їх версії мало чим відрізняються один від одного, що це конфлікт, який виник між єгерями та мисливцями, які перебували в приватних угіддях і не надали ліцензію на полювання саме в цих угіддях. Між ними розгорівся конфлікт і під час конфлікту було зроблено кілька пострілів", – повідомила представниця Нацполіціі.

Поліція вилучила зброю, з якої було здійснено постріли. Це мисливська рушниця, зареєстрована в установленому порядку, і незареєстрований пістолет "Браунінг".

"Поліція розслідує кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" і "незаконне поводження зі зброєю". Розглядаються всі можливі версії, але поки що найочевиднішим є конфлікт між єгерями та браконьєрами", – зазначила Ващенко.

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Екс-депутат Держдуми Денис Вороненков був застрелений 23 березня 2017 року в центрі Києва, коли прямував на зустріч зі ще одним російським екс-депутатом Іллею Пономарьовим.

Він отримав одну кулю в шию, дві в область обличчя, одну в живіт і помер на місці. Охоронець загиблого смертельно поранив кілера, при цьому сам отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований.

Загиблий адвокат Святослав Пархоменко захищав жителя Харкова Олександра Лося, підозрюваного в організації вбивства російського політика.

Варто зазначити, що 25 жовтня 2019 року в Харкові в бандитській перестрілці був убитий свідок у справі Вороненкова Володимир Борох.

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