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11 листопада • оновлено в 13:56
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Вбивство адвоката у справі Вороненкова: озвучено головну версію

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Поліція в якості основної версії вбивства адвоката Святослава Пархоменка, якого 10 листопада застрелили в лісі на Житомирщині, розглядає конфлікт між браконьєрами та єгерями.

Про це в ефірі ObozTV розповіла речниця Головного управління Нацполіціі в Житомирській області Алла Ващенко, коментуючи загибель адвоката, який захищав підозрюваних у вбивстві екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

За словами Ващенко, у відділок поліції з місця події були доставлені всі учасники конфлікту, крім травмованого чоловіка, якого госпіталізували в лікарню. Він поки давати свідчення не може, оскільки перебуває у вкрай важкому стані.

"Учасники, які були доставлені у відділення поліції, засвідчили, і їх версії мало чим відрізняються один від одного, що це конфлікт, який виник між єгерями та мисливцями, які перебували в приватних угіддях і не надали ліцензію на полювання саме в цих угіддях. Між ними розгорівся конфлікт і під час конфлікту було зроблено кілька пострілів", – повідомила представниця Нацполіціі.

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Поліція вилучила зброю, з якої було здійснено постріли. Це мисливська рушниця, зареєстрована в установленому порядку, і незареєстрований пістолет "Браунінг".

"Поліція розслідує кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" і "незаконне поводження зі зброєю". Розглядаються всі можливі версії, але поки що найочевиднішим є конфлікт між єгерями та браконьєрами", – зазначила Ващенко.

Вбивство адвоката у справі Вороненкова: озвучено головну версію

24tv.ua

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Вбивство Дениса Вороненкова Кримінал
Особа
Денис Вороненков
Місце
Україна Житомир
Теги
вбивство Національна поліція України
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"... конфликт между егерями и браконьерами." Ну и хорошо, а то я опять ждал версию о Спецназе РФ в медвежьей шкуре ...
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