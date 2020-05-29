Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: бабусю звинуватили в поганому догляді за дитиною

Розслідування 12:45, 29.05.2020

У п'ятницю, 29 травня, суд у Переяславі-Хмельницькому продовжив розгляд справи про вбивство 5-річного Кирила Тлявова, яке сталося 31 травня 2019 року.

Як повідомляє ТСН, від сім'ї Кирила на суд прийшла бабуся. Перед засіданням мати обвинуваченого експоліцейського Івана Приходька звинуватила бабусю в тому, що вона нібито "неналежно доглядала за дитиною".

Загиблий Кирило Тлявов

"Заявила, що її сина судять показово, мовляв, "садять мента, щоб поставити галочку в ДБР, не вдалося посадити двох, так посадять одного", – передає видання.

На суд прийшли всі четверо підозрюваних. Єдиний з них зараз залишається в СІЗО – це Приходько. Саме Приходьку інкримінують вбивство з необережності, іншим – хуліганство.

Бабуся Кирила зізналася журналістам, що їй складно перебувати в одному приміщенні з цими людьми. Вона не вірить, що вбивці її онука будуть покарані.

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Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: бабусю звинуватили в поганому догляді за дитиною

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