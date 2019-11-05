Вбивство 14-річної дівчинки на Одещині: у справі трапився новий поворот

На Одещині працівники Комінтернівської місцевої прокуратури скерували до суду клопотання про обрання 15-річному підлітку, підозрюваному у вбивстві 14-річної Дарини Дробот, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це написала пресслужба прокуратури Одеської області. Хлопцю було повідомлено про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів.

Так, 2 листопада підліток разом із загиблою, в компанії інших дівчат та хлопців, були за містом, на території Лиманського району.

Вбивство 14-річної дівчинки на Одещині

Згодом підозрюваний та потерпіла залишили місце відпочинку та залишились наодинці. Хлопець, перебуваючи у нетверезому стані, почав бити та душити дівчину, а потім забрав телефон і утік.

Підозрюваного затримали. Справу контролюватиме відділ ювенальної юстиції прокуратури області. Досудове розслідування розпочали слідчі Лиманського відділу поліції (ч. 4 ст. 187 та п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Одещині поліція виявила мертвою зниклу 14-річну Дробот, яку розшукували протягом цілої ночі.

Неповнолітнього, якого бачили останнім поруч із дівчиною, розшукали.

Дробот була знайдена роздягнутою. Підозрюваний 15-річний підліток хотів вступити із дівчиною у статеві зносини, але отримав відмову, через що почав бити неповнолітню.

Поліція показала підозрюваного в убивстві 14-річної дівчини.

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