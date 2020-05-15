Вбивство 13-річної дівчинки під Харковом: мати винесла ікони та накрила дзеркала перед трагедією
Тетяна П'янову, яка підозрюється у вбивстві 13-річної доньки у Харкові, незадовго до загибелі дочки прибрала з дому ікони та накрила дзеркала у будинку.
Про це "Сегодня" розповіли сусіди, які побоюються, що П'янову суд відпустить під домашній арешт.
Зараз П'янова перебуває у СІЗО, але 28 травня апеляційний суд Харкова планує розглянути апеляційну скаргу адвоката. Сторона захисту має намір просити домашній арешт, мотивуючи тим, що у правоохоронців немає доказів того, що П'янова може ховатися від слідства.
"Мені як депутатці телефонують люди і цікавляться, чи не відпустить її суд під домашній арешт. Люди хочуть для неї довічного, люди бояться її", – повідомила депутатка.місцевої ради Тетяна Пантелєєва.
Також вона додала, що незадовго до вбивства П'янова віддала своєму брату ікони, які були в її домі. А сусідка підозрюваної сказала, що вона накрила чорною матерією дзеркало в хаті.
"Після того, як вона зняла ікони у себе в хаті, попросила нічого у неї не питати. Відповіла, що, мовляв, це її секрет. І після цього накрила чорною матерією дзеркало", – поділилася сусідка Світлана.
Брат П'янової Олексій зазначив, що вважає сестру невинуватою: "Я не вірю, що Таня вбила доньку. Я бачив, як сестра любить і обожнює дочку".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
неадекватну оголену жінку з пакетом, в якому лежала людська голова, затримали 30 квітня о 05:30 у Харкові.
При цьому вона кидалася на поліцейських. У гонитві брали участь чотири екіпажі поліції.
Виявилося, що в пакеті була голова дочки-підлітка неадекватною жінки. Обезголовлене тіло дівчинки виявив її дядько і заявив в поліцію.
Особу жінки, яку затримали у Харкові з відрізаною головою неповнолітньої дочки, встановлена. Нею виявилася 38-річна жителька села Подвірки Тетяна П`янова.
Дядько убитої дав свідчення поліції. Він розповів, що сім'я жила бідно, але жінка постійно працювала. Що стосується загиблої дитини, то дівчинка, як стверджує чоловік, завжди добре виглядала.
Вбивство шокувало і сусідів сім'ї. За їхніми словами, жінка була адекватною і від неї ніхто такого не очікував.
Прощення із 13-річною Христиною відбулося в Подвірках 5 травня. Дівчинку поховали в білій весільній сукні. У мережі з'явилося відео похорону.