Тетяна П'янову, яка підозрюється у вбивстві 13-річної доньки у Харкові, незадовго до загибелі дочки прибрала з дому ікони та накрила дзеркала у будинку.

Про це "Сегодня" розповіли сусіди, які побоюються, що П'янову суд відпустить під домашній арешт.

Зараз П'янова перебуває у СІЗО, але 28 травня апеляційний суд Харкова планує розглянути апеляційну скаргу адвоката. Сторона захисту має намір просити домашній арешт, мотивуючи тим, що у правоохоронців немає доказів того, що П'янова може ховатися від слідства.

Вбивство у Харкові

"Мені як депутатці телефонують люди і цікавляться, чи не відпустить її суд під домашній арешт. Люди хочуть для неї довічного, люди бояться її", – повідомила депутатка.місцевої ради Тетяна Пантелєєва.

Також вона додала, що незадовго до вбивства П'янова віддала своєму брату ікони, які були в її домі. А сусідка підозрюваної сказала, що вона накрила чорною матерією дзеркало в хаті.

"Після того, як вона зняла ікони у себе в хаті, попросила нічого у неї не питати. Відповіла, що, мовляв, це її секрет. І після цього накрила чорною матерією дзеркало", – поділилася сусідка Світлана.

Брат П'янової Олексій зазначив, що вважає сестру невинуватою: "Я не вірю, що Таня вбила доньку. Я бачив, як сестра любить і обожнює дочку".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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