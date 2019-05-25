Вбивства не було? У справі про зникнення водія BlaBlaCar трапився несподіваний поворот

Адвокат Дмитра Голуба – фігуранта розслідування загибелі водія BlaBlaCar Тараса Познякова – Роман Клименко заявив, що, можливо, "ніякого вбивства не було".

Таку версію правозахисник озвучив під час засідання Києво-Святошинського суду 24 травня, пише видання "Крапка". Клименко зазначив, що звинувачення його клієнта нібито базується тільки на припущеннях.

"У профілі Тараса Познякова в соціальних мережах є активність у 2016 2017 і 2018 роках. Може, вбивства й не було. Я вважаю, що ця версія має право на існування", – сказав адвокат.

Він розповів і про другу версії подій. За словами юриста, між львів'янином Тарасом Позняковим і його попутниками міг виникнути випадковий конфлікт.

"Припустимо, що докази зібрані законним шляхом і підтверджують вбивство Познякова саме Голубом. Можна припустити, що Голуб був в автомобілі. Міг статися конфлікт із Луаном Кінгісеппом (другий підозрюваний. – Ред.), який сидів на передньому сидінні, і прозвучало три постріли.

Можливо, що Голуб допомагав товаришеві заховати автомобіль. Тобто авто було використано не для присвоєння, а щоб приховати злочин. У будь-якому випадку я впевнений, що Голуб не скоював злочин", – заявив адвокат.

Також, на думку захисника Голуба, з боку обвинуваченого "нелогічно світитися" на відео на заправці, а потім здійснювати злочин.

Убитий Тарас Позняков і підозрюваний Дмитро Голуб Крапка

Як писав OBOZREVATEL, історія зі зникненням водія BlaBlaCar сталася в Україні в 2016 році. Чоловік 4 квітня виїхав зі Львова до Києва з попутниками, яких знайшов на сервісі. Після цього він безслідно зник.

Підозри впали на Луана Кінгісеппа, 25-річного уродженця Росії та учасника війни на Донбасі в складі "Правого сектора", а також на Дмитра Голуба.

У кінці березня 2019 року в житловому будинку в Голосіївському районі Києва Кінгісепп загинув від вибуху гранати.

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