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Вбивства на Майдані: американські криміналісти довели провину "Беркута"

2.1тЧитати новину російською

Американська компанія SITU Research відтворила за допомогою комп'ютерних технологій загибель трьох активістів Майдану 20 лютого 2014 року.

Висновки криміналістів довели, що протестуючих вбивали бійці українського спецпідрозділу "Беркут" з барикад на Інститутській вулиці. Про це йдеться в матеріалі New York Times, передає LB.ua.

Для відновлення обставин стрілянини використовувався відеоархів Евеліни Нефертарі з Західної України. За допомогою лазерних сканерів було створено точну 3D-модель Інститутській вулиці, де розгорталися події. Також, криміналісти вивчили матеріали судмедекспертів.

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Так, вбивство Ігоря Дмитрова були зняті на три камери: дві з боку протестуючих, одна - правоохоронців. Одна із записів зафіксувала звук пострілу, після якого впав активіст. Експерти визначили приблизну відстань стрілка від камери, а комп'ютерне моделювання позначило напрямок.

Крім того, на інших відеозаписах видно дим. Також зафіксовано самого стрільця на міліцейських барикадах. Він знаходився саме в тому місці, звідки вівся вогонь.

Ще двох активістів - Андрія Дігдаловіча і Юрія Паращука - убили співробітники міліції з барикад. У компанії назвали свою роботу банальною.

"Все, що ми намагаємося зробити, - це взяти і так досить очевидне і зробити його абсолютно чітким, помістивши в простір", - повідомив керівник компанії Бред Семюелс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ГПУ передала до суду кримінальне виробництво по керівнику одного з управлінь Національної гвардії в рамках розслідування злочинів проти учасників євромайдан.

Читайте всі новини по темі "євромайдан" на сайті "Обозреватель".

Тема
євромайдан
Місце
Україна
Об'єкти
Беркутрозслідуваннявбивство
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