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28 вересня • оновлено в 18:33
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/ Розслідування

Вбивають нишком: терористи на Донбасі перейшли до підлої тактики. Відео

1.8т Читати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" почали активно задіяти снайперів в зоні проведення ООС на Донбасі.

Як передають "Факти", українські захисники відзначають, що бойовики обладнали закриті позиції поки з дерев не опало листя, щоб "відпрацьовувати" по лінії оборони ЗСУ.

Саме від влучного пострілу ворожого снайпера недавно в Мар'їнці загинув один піхотинець, який займався інженерними роботами.

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Також окупанти активно б'ють з великокаліберних кулеметів і мінометів, особливо на Маріупольському напрямку і околицях Мар'їнки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 27 вересня, терористи 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
а у опг зеленского перемирие! ОпГ Зеленского продолжает спонсорство терроризма поставляя газ и воду Бесплатно на 2 млрд доларов на окупированые территории!Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) Саакашвили в Грузии за 2 года посадил на Зону Сотни Судей Прокуроров Ментов! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ Зеленского на Зону!
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