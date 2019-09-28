Вбивають нишком: терористи на Донбасі перейшли до підлої тактики. Відео

Терористи "Л/ДНР" почали активно задіяти снайперів в зоні проведення ООС на Донбасі.

Як передають "Факти", українські захисники відзначають, що бойовики обладнали закриті позиції поки з дерев не опало листя, щоб "відпрацьовувати" по лінії оборони ЗСУ.

Саме від влучного пострілу ворожого снайпера недавно в Мар'їнці загинув один піхотинець, який займався інженерними роботами.

Також окупанти активно б'ють з великокаліберних кулеметів і мінометів, особливо на Маріупольському напрямку і околицях Мар'їнки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 27 вересня, терористи 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

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