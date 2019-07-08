Вбивав українців: спливла скандальна інформація про схопленого СБУ Цемаха

Підполковник окупаційних військ на Донбасі Володимир Цемах, якого українські спецслужби захопили на окупованій території, співучасник вбивства українських воїнів 30-ї бригади.

"Цемах, повинен відповідати не тільки за участь в операції ЗС РФ зі знищення "Боїнга", а й за вбивство українських воїнів", – повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Він уточнив, що в відеоінтерв'ю, яке він дав у 2015-му році, Цемах – позивний "Борисич", розповідає, як його підрозділ взяв участь в бою на 43-му блок-посту під Сніжним 6 серпня 2014-го року.

"У той день загін найманців під командуванням Цемаха відкрив вогонь по колоні 30-ї механізованої бригади з 23-мм установки ЗУ-23. Цемах два роки воював в Афганістані, воював в Слов'янську і під Сніжним з травня 2014 го, а бійці 30-ї бригади, які тим ранком в колоні виїхали на 43-й блок-пост, на той момент досвіду не мали, лише тиждень тому вони зайшли в сектор "Д", і про те, що ворог підготувався до бою інформації у них не було", – підкреслив Бутусов.

Він додав, що після короткої перестрілки українські воїни відступили, оскыльки не мали вогневого досвіду.

"На місці бою залишилося, на жаль, четверо наших бійців – ще живі, їх під обстрілом не забрали... Сержант Володимир Степанюк о 10:30 подзвонив своєму другові Олександру Яскулі сказав, що він поранений, а поруч на дорозі лежить поранений Юрій Чечет, і він збирається йому допомогти. Але о 13:46 з телефону Володимира пролунав дзвінок його мамі Надії Василівні і незнайомий грубий голос сказав: "Ваш син загинув. Не лізьте до нас. Це "ДНР", – розповів журналіст.

Поранених Степанюка та Чечета бойовики Цемаха не врятували, а добили на місці бою. Тіла чотирьох українських героїв знайшли і вивезли волонтери місії "Евакуація-200", останки були спотворені.

Бутусов уточнив, що 6 серпня 2014 го під вогнем банди Цемаха загинули:

Юрій Чечет – 42 роки, з села Гульськ Житомирської області, у нього сім'я - залишилася дружина Ніна, двоє синів – Ярослав і Олександр.

Сергій Пивоварчук – 29 років, із села Тернівка Житомирської області.

Іван Ломачук – 23 роки, з села Піски Житомирської області.

Володимир Степанюк – 40 років, із села Токар Житомирської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів в Сніжному " викрали" з "ДНР" 27 червня.

Доставлений в Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.

При цьому підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецназівці затримали Цемаху в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Так, в мережі спливло відео скандального визнання терориста про те, що він ховав ракетний комплекс "Бук", з якого збили лайнер.

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