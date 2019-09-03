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3 вересня • оновлено в 23:55
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/ Розслідування

Вбивав українців під Дебальцевим: найманця Путіна наздогнала розплата

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Громадянин Росії Руслан Гаджиєв був засуджений до 15 років позбавлення волі за участь у бойових діях на стороні "Л/ДНР".

Як ідеться в рішенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області, росіянину також присудили конфіскацію всього його майна в дохід України.

4,5 року він провів у СІЗО, тому, ймовірно, він піде за "законом Савченко" – день перебування в ізоляторі буде вважатися за два. Так, йому залишилося відсидіти близько 6 років.

25 січня 2015 року Гаджиєв у боях за Дебальцеве разом з іншими терористами на трьох танках напав на українських військових.

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У результаті наступу загинули 8 бійців ЗСУ і ще 12 отримали поранення. Також було знищено українське військове майно. На терористів росіянин працював із 2014 року, зокрема механіком.

На Донбас Гаджиєва відправили під загрозою тюремного ув'язнення – у грудні 2014-го його спіймали п'яним за кермом, але він скористався пропозицією поповнити ряди "Л/ДНР".

Дебальцеве

Дебальцеве

Новий час

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапила інформація про те, як Росія "кинула" зрадника України, який підтримував терористів "Л/ДНР".

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
ВСУ киздец! В 2019 году в РФ было задержано 195 тыс пьяных за рулём, Половина из них выявили желание отбывать наказание в рядах бойцов Л-ДНР
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Днепровский Олег
Днепровский Олег
..." наемника Путина настигла расплата". А когда расплата настигнет Путина?
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