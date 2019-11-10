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10 листопада • оновлено в 16:29
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Вбивали українців: на Донбасі та в Сирії ліквідували російських терористів

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У Сирії вбили російських окупантів Петра Корягу ("Домового") із Владивостока, а також Сергія Карпенка. Раніше вони воювали на боці терористів "ДНР" на Донбасі. Ще один військовий злочинець Олексій Шеробоков був убитий в кінці жовтня безпосередньо на сході України.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), бойовика "Домового" ліквідували 29 жовтня. Він був у списках сайту "Миротворець".

"200 бригада. Хроніки "громадянської" війни. 29.10.19 Коряга "Домовий" Петро із Владивостока сходив на концерт Кобзона в Сирії. Квиток коштував 200 рублів. До Сирії шукав можливість сходити на концерт на Донбасі. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав захисник України.

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"Громадянська" війна? На Донбасі ліквідували російських терористів. Фото
Терорист Петро Коряга

Терорист Петро Коряга

Facebook Анатолія Штефана

Повідомлення про ліквідацію терориста

Повідомлення про ліквідацію терориста

Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Що стосується Карпенка, то про його ліквідацію повідомив на своєму Telegram-каналі блогер Фашик Донецький. За його словами, терориста також убили в жовтні в Сирії. Інформацію підтвердив і Анатолій Штефан.

"05.10.19 снайпер Карпенко Сергій родом з Краснодарського краю сходив на концерт Кобзона в одній з африканських країн, де його не було. Квиток коштував 200 рублів. До Африки шукав можливість сходити на концерт на Донбасі", – написав він.

Крім того, стало відомо і про смерть терориста Олексія Шеробокова, якого українські захисники усунули на Донбасі.

"200 бригада. 31.10.19 Шеробоков "Алекс" Олексій сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав офіцер ЗСУ Штефан.

Ліквідований бойовик був уродженцем міста Костянтинівка Донецької області й також потрапив до списків "Миротворця".

Терорист Олексій Шеробоков

Терорист Олексій Шеробоков

Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Сторінка Шеробокова в соцмережі

Сторінка Шеробокова в соцмережі

Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Бойовик Шеробоков (праворуч)

Бойовик Шеробоков (праворуч)

Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Повідомлення про ліквідацію терориста

Повідомлення про ліквідацію терориста

Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Повідомлення про ліквідацію терориста

Повідомлення про ліквідацію терориста

Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 9 листопада терористи на Донбасі зазнали втрат в кількості шести осіб. З них троє – безповоротні й троє санітарні. А 7 листопада окупанти втратили три особи убитими і одну через поранення.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Конфлікт в Сирії
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Сирія
Теги
терористи "ДНР" ДНР
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Можно список убитых ими украинцев?
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
THE END..Aмінь!
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Сказки Штырлица для подкастрюльного пространства.
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