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22 листопада • оновлено в 12:26
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Вбивав людей в Україні: розкрито ім'я сирійського ката з "Вагнера". Фото 18+

2.2т
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У жорстокій страті людини в Сирії брав участь терорист "ПВК Вагнера" Станіслав Дичко. Він також воював у лавах окупантів "ДНР" проти України на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці спільноти "Вантаж 200 з України в Росію" у Facebook. За інформацією розслідувачів, йому 30 років. Родом вбивця зі Ставропольського краю (Російська Федерація).

"Стрілець-розвідник у "ПВК Вагнера". На фото – крайній зліва. Брав участь у бойових діях на території України. Що він і його поплічники там витворяли, можна тільки здогадуватися", – йдеться у повідомленні.

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Також наголошується, що дізнатися його ім'я вдалося шляхом зіставлення інформації, опублікованої "Новою газетою" і на сайті "Миротворець".

Зокрема, російське ЗМІ опублікувало копію паспорта терориста, його власноруч заповнену анкету, розписку про нерозголошення і автобіографію. Прізвище журналісти не вказали (написали тільки першу літеру), проте відзначили, що кат-найманець є у списках "Миротворця", що і допомогло встановити його особу.

Увага! На фото 18+ присутній контент, що шокує!

Кати з "ПВК Вагнера" стратили людину в Сирії

Кати з "ПВК Вагнера" стратили людину в Сирії

Facebook "Вантаж 200 з України в Росію"

Копія паспорта Дичка

Копія паспорта Дичка

"Нова газета"

Терорист Станіслав Дичко

Терорист Станіслав Дичко

"Нова газета"

Інформація про Дичка на "Миротворці"

Інформація про Дичка на "Миротворці"

Скріншот сторінки

Вбивав людей в Україні: розкрито ім'я сирійського ката з "Вагнера". Фото 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мозамбіку ліквідували п'ятьох російських найманців з "ПВК Вагнера", яка належить олігархові Євгену Пригожину. Його ще називають кухарем президента Росії Володимира Путіна. Всім їм відрубали голови, а авто було спалено.

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Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Конфлікт в Сирії Війна на Донбасі
Місце
Сирія
Теги
ПВК Вагнер терористи "ДНР"
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Этот Дычко, как и все остальные кaцaпcкиe выpoдки подлежит уничтожению. Веревкой. На ветке ближайшего дерева. Эту нацистскую cвoлoчь нельзя ocтaвлять в живых
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Убийцу Бузины, кто сотню пострелял, кто в Одессе людей сжег - найти не могут, а тут все доказали.
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Любой нормальный человек не откажется пострелять х0хлов на сафари))
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Хо Хол
Хо Хол
a alexeyon, жаль, что это был сириец, а не xoxoл :D
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a alexeyon
a alexeyon
Иванов Дмитрий, пидр ватный серийный убийца, посмотри видео,что то земляк "опоплченец" вытворял с человеком в Сирии... ублюдочная ты социопатина..
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