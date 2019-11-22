Вбивав людей в Україні: розкрито ім'я сирійського ката з "Вагнера". Фото 18+

У жорстокій страті людини в Сирії брав участь терорист "ПВК Вагнера" Станіслав Дичко. Він також воював у лавах окупантів "ДНР" проти України на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці спільноти "Вантаж 200 з України в Росію" у Facebook. За інформацією розслідувачів, йому 30 років. Родом вбивця зі Ставропольського краю (Російська Федерація).

"Стрілець-розвідник у "ПВК Вагнера". На фото – крайній зліва. Брав участь у бойових діях на території України. Що він і його поплічники там витворяли, можна тільки здогадуватися", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що дізнатися його ім'я вдалося шляхом зіставлення інформації, опублікованої "Новою газетою" і на сайті "Миротворець".

Зокрема, російське ЗМІ опублікувало копію паспорта терориста, його власноруч заповнену анкету, розписку про нерозголошення і автобіографію. Прізвище журналісти не вказали (написали тільки першу літеру), проте відзначили, що кат-найманець є у списках "Миротворця", що і допомогло встановити його особу.

Увага! На фото 18+ присутній контент, що шокує!

Кати з "ПВК Вагнера" стратили людину в Сирії Facebook "Вантаж 200 з України в Росію"

Копія паспорта Дичка "Нова газета"

Терорист Станіслав Дичко "Нова газета"

Інформація про Дичка на "Миротворці" Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мозамбіку ліквідували п'ятьох російських найманців з "ПВК Вагнера", яка належить олігархові Євгену Пригожину. Його ще називають кухарем президента Росії Володимира Путіна. Всім їм відрубали голови, а авто було спалено.

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