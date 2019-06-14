Вбивали в Україні, Сирії та Лівії: оприлюднені імена тисячі найманців Путіна з ПВК "Вагнер"

Волонтери сайту "Миротворець" опублікували імена тисячі російських найманців із так званої приватної військової компанії "Вагнер".

Їх повні імена та адреси оприлюднені на сайті проекту. При цьому наголошується, що інформація збиралася разом зі Службою безпеки України.

"Нами переривалося майже все, що давало будь-які зачіпки, які дозволили виявити російських убивць", – йдеться у повідомленні.

Ілюстрація. ПВК "Вагнер" iarex.ru

Волонтери додають, що при дослідженні не тільки вивчали джерела, але й "проникли безпосередньо в середовище цих убивць та їх оточення від Тамані до Сахаліну".

"За кілька років спільними зусиллями встановлено і задокументовано понад 2000 росіян із т.зв. ПВК "Вагнер", які брали участь у захопленні Криму, вбивали на Донбасі, в Сирії, ЦАР, Лівії та інших країнах", – відзначається в повідомленні.

Всього було встановлено дві тисячі імен, однак оприлюднення другої частини даних відбудеться пізніше.

Перша сотня "вагнерівців" Скріншот

Перша сотня "вагнерівців" Скріншот

Перша сотня "вагнерівців" Скріншот

Перша сотня "вагнерівців" Скріншот

Файл Excel із повним переліком імен можна скачати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 лютого 2018 року СБУ оприлюднила перші докази того, що Генеральний штаб ЗС РФ запланував участь найманців ПВК "Вагнер" у сирійському конфлікті.

Російські журналісти знайшли під Краснодаром табір ПВК "Вагнера". Співробітник цієї бази розповів, що найманці після фіаско в Сирії рвуться назад.

Водночас з'ясувалося, що представники "Вагнера" не пропонують родичам загиблих у Сирії найманців інформації без запитів, щоб не платити.

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