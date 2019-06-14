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Вбивали в Україні, Сирії та Лівії: оприлюднені імена тисячі найманців Путіна з ПВК "Вагнер"

7.1тЧитати матеріал російською

Волонтери сайту "Миротворець" опублікували імена тисячі російських найманців із так званої приватної військової компанії "Вагнер".

Їх повні імена та адреси оприлюднені на сайті проекту. При цьому наголошується, що інформація збиралася разом зі Службою безпеки України.

"Нами переривалося майже все, що давало будь-які зачіпки, які дозволили виявити російських убивць", – йдеться у повідомленні.

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Ілюстрація. ПВК "Вагнер"

Ілюстрація. ПВК "Вагнер"

iarex.ru

Волонтери додають, що при дослідженні не тільки вивчали джерела, але й "проникли безпосередньо в середовище цих убивць та їх оточення від Тамані до Сахаліну".

"За кілька років спільними зусиллями встановлено і задокументовано понад 2000 росіян із т.зв. ПВК "Вагнер", які брали участь у захопленні Криму, вбивали на Донбасі, в Сирії, ЦАР, Лівії та інших країнах", – відзначається в повідомленні.

Всього було встановлено дві тисячі імен, однак оприлюднення другої частини даних відбудеться пізніше.

Перша сотня "вагнерівців"

Перша сотня "вагнерівців"

Скріншот

Перша сотня "вагнерівців"

Перша сотня "вагнерівців"

Скріншот

Перша сотня "вагнерівців"

Перша сотня "вагнерівців"

Скріншот

Перша сотня "вагнерівців"

Перша сотня "вагнерівців"

Скріншот

Файл Excel із повним переліком імен можна скачати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
анексія КримуВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
РосіяПВК ВагнерСлужба безпеки Українисайт Миротворець
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Бешенный скот должен быть утилизирован.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Волонтеры сайта Миротворец установили, уже смешно. Теперь кастрюли могут подрочить на список.
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Santi Amonito
Santi Amonito
Да, много этого рашистского дерьма растеклось по всему миру. Это и есть наследники красно-фашистского совкового режима, а теперь рашистко-фашистского. Раньше хоть отправляли этих дикарей для пользы на стройки, целину или прочий "бам" кормить таежный гнус или на "идейные" войны. Теперь эта наемная рашистская нечисть, заштукатуренная под "чевыка", куролесит по свету, кроваво зарабатывая на чужих жизнях. И слава Богу, что ее уничтожают штабелями и коллонами на чужбинах не считая за людей, "обновляя" списки.
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