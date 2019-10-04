Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 18:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Вбивали" Крим: окупанти захопили "депутата" і журналістів

6.9т Читати матеріал російською

Військові в Криму затримали "депутата Законодавчих зборів" В'ячеслава Горєлова, двох представників Громадської палати Севастополя і журналістів під час екологічного рейду.

Як передають "Примечания", повідомлення про інцидент спершу поширив сайт телеканалу НТС, співробітники якого стали учасниками подій. Однак, незабаром текст був видалений.

Відомо, що 3 жовтня активісти та "депутат" виїхали на огляд декількох об'єктів, де утворилися незаконні звалища в Севастополі.

Новини
"Порт запрацював?" У вкраденому Криму заявили про "прорив санкцій"

На одній із "найбільш колосальних", за словами члена Громадської палати Юрія Чайкіна, звалищ контролери виявили самоскид, який вивантажував будівельне сміття без дозвільних документів.

Водій автомобіля стверджував, що це його приватна машина і він як приватна особа проводить відвал сміття.

Горєлов, Чайкін і кореспонденти НТС почали залишати територію нелегального сміттєзвалища, але шлях їм перегородила машина з військовими номерами. Люди в формі відмовилися представитися, заявивши, що група із громадських працівників і кореспондентів є порушниками і знаходиться на території військової частини "Міноборони".

"Вбивали" Крим: окупанти захопили "депутата" і журналістів

twitter.com/KrimRt

Чайкін уточнив, що при в'їзді на територію вони не бачили ні КПП, ні пункту пропуску, ні стенду з інформацією, що ця земля належить Міністерству оборони. У результаті через якийсь час активістів відпустили.

При цьому В'ячеслав Горєлов заявив журналістам, що нічого не сталося: "Не було ніякого затримання, ми розмовляли з нашими колегами, все в порядку, працюємо".

"Вбивали" Крим: окупанти захопили "депутата" і журналістів

twitter.com/KrimRt

"Вбивали" Крим: окупанти захопили "депутата" і журналістів

twitter.com/KrimRt

"Вбивали" Крим: окупанти захопили "депутата" і журналістів

twitter.com/KrimRt

"Вбивали" Крим: окупанти захопили "депутата" і журналістів

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в окупованому Росією Криму загорівся військовий ракетний катер "Шуя". Корабель був пришвартований на ремонт у порту Севастополя. У мережі з'явилися фото з місця НП.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Севастополь
Теги
Новини Криму Крим фотографии затримання Екологія
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
5
16
Смішно
6
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Верстовский Сима
Верстовский Сима
Засир..ют бывший курорт ускоренно и с энтузиазмом превращая когда-то уникальную природу в росийскую среду обитания.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Оккупанты сдриснули из Крыма еще в 2014 году.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Хо хлы свободный народ - где хотят выбросить мусор там и выбросят.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel