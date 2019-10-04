"Вбивали" Крим: окупанти захопили "депутата" і журналістів

Військові в Криму затримали "депутата Законодавчих зборів" В'ячеслава Горєлова, двох представників Громадської палати Севастополя і журналістів під час екологічного рейду.

Як передають "Примечания", повідомлення про інцидент спершу поширив сайт телеканалу НТС, співробітники якого стали учасниками подій. Однак, незабаром текст був видалений.

Відомо, що 3 жовтня активісти та "депутат" виїхали на огляд декількох об'єктів, де утворилися незаконні звалища в Севастополі.

На одній із "найбільш колосальних", за словами члена Громадської палати Юрія Чайкіна, звалищ контролери виявили самоскид, який вивантажував будівельне сміття без дозвільних документів.

Водій автомобіля стверджував, що це його приватна машина і він як приватна особа проводить відвал сміття.

Горєлов, Чайкін і кореспонденти НТС почали залишати територію нелегального сміттєзвалища, але шлях їм перегородила машина з військовими номерами. Люди в формі відмовилися представитися, заявивши, що група із громадських працівників і кореспондентів є порушниками і знаходиться на території військової частини "Міноборони".

twitter.com/KrimRt

Чайкін уточнив, що при в'їзді на територію вони не бачили ні КПП, ні пункту пропуску, ні стенду з інформацією, що ця земля належить Міністерству оборони. У результаті через якийсь час активістів відпустили.

При цьому В'ячеслав Горєлов заявив журналістам, що нічого не сталося: "Не було ніякого затримання, ми розмовляли з нашими колегами, все в порядку, працюємо".

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

Російські військові забруднюють Крим. Після вимагають щоб змі видалили будь-яку інформацію!

Затримання еко патруля- "депутатів" Севастополя і журналістів https://t.co/N7Ya2R0Ztm pic.twitter.com/RbOgjlBAKN - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 4, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в окупованому Росією Криму загорівся військовий ракетний катер "Шуя". Корабель був пришвартований на ремонт у порту Севастополя. У мережі з'явилися фото з місця НП.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!