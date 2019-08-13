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/ Розслідування

Вбивали "кіборгів" і хвалилися: у Маріуполі суд відпустив терористів "ДНР"

6.2т Читати матеріал російською

Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох терористів "ДНР", які брали участь у боях за донецький аеропорт і обстрілювали селище Мар'їнка.

У сюжеті телеканалу СТБ зазначається, що один із них, Роман Джумаєв, сам зізнавався в тому, що воював проти України у складі угруповання бойовиків "П'ятнашка". Більше того, ця інформація була оприлюднена окупантом ще у 2016 році, коли, опинившись у Білорусі, він дав інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Однак у 2017 році Джумаєв вирішив приїхати в гості до рідних у Маріуполь, де і був затриманий українськими спецслужбами. Тоді Мар'їнський суд відпустив Джумаєва, і злочинець майже півроку спокійно жив у мирному місті, де навіть відкрив невелику піцерію. Особливо цинічно виглядає той факт, що в ній він пропонував знижки учасникам АТО.

Терорист "ДНР", якого відпустив суд Маріуполя

Терорист "ДНР", якого відпустив суд Маріуполя

Скріншот відео

Новини
Суд відпустив на волю скандального терориста "ДНР". Фото

У зв'язку з тим, що торгова точка була незаконною, Джумаєва затримали вдруге під час перевірки його бізнесу. До того ж він напав на поліцейського. Таким чином дії терориста Джумаєва підпадають одразу під дві статті – терористична діяльність і напад на правоохоронця. Але на початку серпня колегія Жовтневого суду Маріуполя відпустила Джумаєва під домашній арешт.

Більше того, тоді ж суд відпустив додому ще одного поплічника окупантів – Сергія Костенюка. Він коригував вогонь терористів на позиціях біля Мар'їнки. Судді вирішили відпустити терориста додому під заставу близько 150 тис. гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на волю відпустили терориста Дмитра Купріяна, який добув тягач для перевезення "Бука", що збив малайзійський лайнер МН17. Замість п'яти років, які мав провести за ґратами, він відбув півтора завдяки так званому закону Савченко.

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Тема
Бої за Донецький аеропорт
Місце
Україна Маріуполь
Тег
ДНР
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Валевич Борис
Валевич Борис
Все рано или поздно получают по заслугам
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Махно Володимир
Махно Володимир
нужно их просто отлавливать ночью в городе и ликвидировать...это сепарское отребье!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Махно Володимир, Свiдомо МАНДАйнутое бидло и так регулярно отлавливают и ликвидируют....сроки и планы отлова устраивают. Далешь будет этап развешивания свiдомо МАНДАйнутой мразоты, от бывшего города героя Киева, до польского Львова!
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CARGO 100
CARGO 100
Махно Володимир, всё правильно, согласен, ещё и предлагал скидки участникам АТО.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
оборотни в мантиях рулят! опг зеленского рулит
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кожедуб ruslan, было опг овоща...потом было опг попрошаенко, сейчас опг зеленского....свiдомо МАНДАйнутая отара опг!
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