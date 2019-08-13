Вбивали "кіборгів" і хвалилися: у Маріуполі суд відпустив терористів "ДНР"

Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох терористів "ДНР", які брали участь у боях за донецький аеропорт і обстрілювали селище Мар'їнка.

У сюжеті телеканалу СТБ зазначається, що один із них, Роман Джумаєв, сам зізнавався в тому, що воював проти України у складі угруповання бойовиків "П'ятнашка". Більше того, ця інформація була оприлюднена окупантом ще у 2016 році, коли, опинившись у Білорусі, він дав інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Однак у 2017 році Джумаєв вирішив приїхати в гості до рідних у Маріуполь, де і був затриманий українськими спецслужбами. Тоді Мар'їнський суд відпустив Джумаєва, і злочинець майже півроку спокійно жив у мирному місті, де навіть відкрив невелику піцерію. Особливо цинічно виглядає той факт, що в ній він пропонував знижки учасникам АТО.

Терорист "ДНР", якого відпустив суд Маріуполя Скріншот відео

У зв'язку з тим, що торгова точка була незаконною, Джумаєва затримали вдруге під час перевірки його бізнесу. До того ж він напав на поліцейського. Таким чином дії терориста Джумаєва підпадають одразу під дві статті – терористична діяльність і напад на правоохоронця. Але на початку серпня колегія Жовтневого суду Маріуполя відпустила Джумаєва під домашній арешт.

Більше того, тоді ж суд відпустив додому ще одного поплічника окупантів – Сергія Костенюка. Він коригував вогонь терористів на позиціях біля Мар'їнки. Судді вирішили відпустити терориста додому під заставу близько 150 тис. гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на волю відпустили терориста Дмитра Купріяна, який добув тягач для перевезення "Бука", що збив малайзійський лайнер МН17. Замість п'яти років, які мав провести за ґратами, він відбув півтора завдяки так званому закону Савченко.

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