"Вбиваємо і будемо вбивати": Забужко вказала на бандитську стратегію Росії

Росія використовує загибель 15-річної Дарини Каземірової під час обстрілу селища Залізне Донецької області і замах на журналіста Аркадія Бабченко для того, щоб "розхитати" і деморалізувати українське суспільство, переконавши його в тому, що Україна "сама винна".

Дану думку висловила в Facebook відома письменниця Оксана Забужко, яка звернула увагу, що під час засідання Радбезу ООН 29 травня постійний представник РФ Василь Небензя уперто називав дівчинку "Дариною Комиссаровою".

"Тобто, навіть не потрудився зробити вигляд повагу до жертви так, щоб запам'ятати ім'я, - а тут-таки і її "переписав по-своєму": "утилізував", "віджав" уже мертву", - написала вона.

За словами Забужко, Небензя міг таким чином продемонструвати або професійну бандитську стратегію, або фройдівську обмовку.

"Меседж тут один: "да, убивали, убиваем і будем убивать, і с..ть на ваши могилы, и х вы нам сделаете!" - наголосила вона.

Вона зазначила, що таким чином Росія намагається "розхитати психіку" українського суспільства, якому намагаються нав'язати меседж, що Україна сама винна в даних подіях.

"І якщо ви емоційно повелись на "чому з моїх податків українська держава не захищає рос. журналістів", - значить, у вчорашнього теракту насправді не одна жертва", - підсумувала Забужко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Небензя під час засідання Ради безпеки використав інформацію про "вбивство" Бабченка, щоб очорнити Україну.