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2 лютого • оновлено в 08:13
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/ Розслідування

Вбитий і поранені! Найманці Путіна знову підло вдарили по ЗСУ

1.5т
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На війні за незалежність України на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів 1 лютого, загинув один український військовослужбовець й один отримав поранення. Окрім цього, один боєць Об’єднаних сил поранився у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Загалом минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Зокрема противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соцмережі

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив шість обстрілів по наших позиціях українських захисників:

  • поблизу Красногорівки – 6 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета, а також із великокаліберного кулемета;

  • у районі Мар’їнки – з автоматичних станкових гранатометів;

  • неподалік Василівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • двічі поряд із Пісками – з міномета калібру 82 мм противник випустив 8 мін, а ще відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • в районі Невельського – зі станкового протитанкового гранатомета (2 постріли) і великокаліберного кулемета.

Дев’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • два рази неподалік Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • двічі в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів – 38 мін;

  • тричі поряд із Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 41 міну, вів вогонь із великокаліберних кулеметів;

  • поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів – 14 мін, крім цього, здійснив обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

  • у районі Катеринівки – з великокаліберного кулемета;

Звісно ж, на всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.

Як додали в ООС, з початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат із нашого боку немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 1 лютого загинула військова медичка Клавдія Ситник. Вона загинула в результаті обстрілу під Новотошківським (Попаснянський район Луганської області).

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Автор
Марта Рок
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
загинули військові Збройні сили України ООС
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Судя по заголовку вчера на позициях были наемники Путина. У кого есть график на февраль? Хочу узнать, кто заступает сегодня: пророссийские сепаратисты или российские войска!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Возбудились орки путенские,поразбухли пердаки...хехе
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Когда читаю слово подло,это значит метко, точно ,
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