Вбитий і поранені! Найманці Путіна знову підло вдарили по ЗСУ

На війні за незалежність України на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів 1 лютого, загинув один український військовослужбовець й один отримав поранення. Окрім цього, один боєць Об’єднаних сил поранився у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої.
Загалом минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.
Зокрема противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Ілюстрація. Війна на Донбасі
Соцмережі
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив шість обстрілів по наших позиціях українських захисників:
поблизу Красногорівки – 6 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета, а також із великокаліберного кулемета;
у районі Мар’їнки – з автоматичних станкових гранатометів;
неподалік Василівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
двічі поряд із Пісками – з міномета калібру 82 мм противник випустив 8 мін, а ще відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
в районі Невельського – зі станкового протитанкового гранатомета (2 постріли) і великокаліберного кулемета.
Дев’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
два рази неподалік Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
двічі в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів – 38 мін;
тричі поряд із Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 41 міну, вів вогонь із великокаліберних кулеметів;
поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів – 14 мін, крім цього, здійснив обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
у районі Катеринівки – з великокаліберного кулемета;
Звісно ж, на всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.
Як додали в ООС, з початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат із нашого боку немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 1 лютого загинула військова медичка Клавдія Ситник. Вона загинула в результаті обстрілу під Новотошківським (Попаснянський район Луганської області).
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