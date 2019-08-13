"Вб'є, скільки потрібно": Портников звернувся до Зеленського через Путіна

Президент Росії Володимир Путін для повернення України під свій контроль піде на необмежену кількість вбивств українців.

Тому, закликаючи агресора до миру, президент України Володимир Зеленський не повинен забувати про цей факт, пише журналіст Віталій Портников на "Еспресо".

Він акцентував увагу на тому, що, якщо Путіну все одно на трагедію з вибухом ракети під Сєвередвінськом і на протести в Москві, то до масової загибелі захисників України під час "перемир'я" він тим більше байдужий.

"Якщо Путіну не шкода росіян – жертв його власних мілітарних експериментів – то чому йому має бути шкода нас з вами? Це питання, яке повинен був би поставити собі перш за все український президент. Володимир Зеленський постійно звертається до Путіна із закликами домовитися, припинити війну, зупинити кровопролиття – а у відповідь з нього тільки насміхаються", – обурився Портников.

Журналіст зазначив, що таку поведінку українського президента не можна списувати на щире нерозуміння самої суті політичних процесів. Адже політик повинен вміти брати на себе відповідальність за життя людей і, найголовніше, ці життя він зобов'язаний цінувати.

Інша лінія поведінки, впевнений Портников, властива тільки авторитарним правителям, яким нікого і нічого не шкода, включаючи власних дітей. Доказом цього, нагадав він, є цифри втрат СРСР у Другій світовій війні і факт загибелі на ній сина ватажка імперії, що розпалася, Йосипа Сталіна.

Віталій Портников "Антикор"

"Путін вб'є рівно стільки українців, скільки йому буде необхідно для досягнення своєї головної мети – відновлення контролю Росії над Україною та інтеграції українських земель в імперію. І Зеленський, і прихильники Зеленського повинні це зрозуміти: вб'є стільки, скільки необхідно, і навіть більше. І не питатиме, хто голосував за Зеленського, а хто за Порошенка або Бойка. Діти виборців Зеленського можуть опинитися в одних могилах з дітьми виборців Порошенка або Бойка. Та й самі виборці теж", – попередив Портников.

Тому, підсумував журналіст, якщо Зеленський дійсно думає не про смерть, а про життя українців, то йому слід займатися не умиротворенням агресора, а організацією опору агресору.

"Для того, щоб посилити цей опір, у нового президента будуть всі інструменти – більшість в парламенті, свій уряд, свої силовики. І кредит довіри суспільства. Що ще потрібно? Війна з Росією все одно буде головним змістом президентського терміну Володимира Зеленського. Не тому, що цього хоче Зеленський. А тому, що цього хоче Путін", – резюмував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Роман Цимбалюк упевнений, що російським окупантам все одно, скільки російськомовних громадян загине від війни в Україні. Тому нашій країні не варто сподіватися на те, що Росія змінить свою войовничу риторику і піде на примирення. На ситуацію не вплине навіть зміна влади в країні-агресорі.

Єдиним способом забезпечити свою безпеку є безперервна робота над новим озброєнням для відсічі ворогу і готовність боротися з ним.

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