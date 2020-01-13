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13 січня • оновлено в 14:42
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Важливі люди: "Джокер" злив листування міністерки Коляди щодо вбивства Шеремета

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Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда нібито підтримує підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє Telegram-канал "Джокера", який спілкувався з очільницею відомства від імені громадської активістки Оксани Корчинської.

"Справа вбивства Шеремета. Поговорив від імені Корчинської з міністеркою з питань ветеранів АТО Оксаною Колядою. Вона, як і Корчинська, всупереч волі президента Зеленського та позиції міністра внутрішніх справ Авакова не згодна зі звинуваченнями й хоче допомагати підозрюваним у вбивстві журналіста", – йдеться в дописі.

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В опублікованому листуванні нібито Коляда відповідає, що підозрювані в убивстві Шеремета для неї важливі люди, заради яких пішла в уряд. Також вона додала, що в неї є стратегія для їхньої допомоги.

Крім того, нібито міністерка повідомила, що стосовно кримінальної справи в неї запланована зустріч із генеральним прокурором Русланом Рябошапкою. Однак глава МВС Арсен Аваков з нею "на контакт не йде".

Важливі люди: "Джокер" злив листування міністерки Коляди щодо вбивства Шеремета

Скриншот

Важливі люди: "Джокер" злив листування міністерки Коляди щодо вбивства Шеремета

Скриншот

Важливі люди: "Джокер" злив листування міністерки Коляди щодо вбивства Шеремета

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у організації вбивства Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру та бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці та військовій медсестрі Яні Дугарь.

  • Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

  • Аваков заявив, що підозрюваним у вбивстві Шеремета могли "зливати" інформацію про перебіг розслідування.

  • Увечері 2 січня правоохоронці провели слідчий експеримент з підозрюваними в убивстві Шеремета.

  • СБУ спростувала заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про те, що поліція не отримала відеозапису з чотирьох камер спостереження у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві в 2016 році.

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Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Оксана Корчинська Павло Шеремет Олександр Аваков Джокер Оксана Коляда Руслан Рябошапка
Місце
Україна
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филя филя
филя филя
если убийца атошник, то он не такой уж и убийца. стресс от бомбёжек, обстрелов и смертей вокруг. понять и простить
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