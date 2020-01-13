Важливі люди: "Джокер" злив листування міністерки Коляди щодо вбивства Шеремета

Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда нібито підтримує підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє Telegram-канал "Джокера", який спілкувався з очільницею відомства від імені громадської активістки Оксани Корчинської.

"Справа вбивства Шеремета. Поговорив від імені Корчинської з міністеркою з питань ветеранів АТО Оксаною Колядою. Вона, як і Корчинська, всупереч волі президента Зеленського та позиції міністра внутрішніх справ Авакова не згодна зі звинуваченнями й хоче допомагати підозрюваним у вбивстві журналіста", – йдеться в дописі.

В опублікованому листуванні нібито Коляда відповідає, що підозрювані в убивстві Шеремета для неї важливі люди, заради яких пішла в уряд. Також вона додала, що в неї є стратегія для їхньої допомоги.

Крім того, нібито міністерка повідомила, що стосовно кримінальної справи в неї запланована зустріч із генеральним прокурором Русланом Рябошапкою. Однак глава МВС Арсен Аваков з нею "на контакт не йде".

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру та бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці та військовій медсестрі Яні Дугарь.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

Аваков заявив, що підозрюваним у вбивстві Шеремета могли "зливати" інформацію про перебіг розслідування.

Увечері 2 січня правоохоронці провели слідчий експеримент з підозрюваними в убивстві Шеремета.

СБУ спростувала заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про те, що поліція не отримала відеозапису з чотирьох камер спостереження у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві в 2016 році.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!