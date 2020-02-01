Важка втрата: опубліковані фото вбитої окупантами РФ захисниці України

У військового медика Клавдії Ситник, яка 1 лютого загинула на Донбасі від рук російських окупантів, ймовірно, залишилася малолітня дочка.

Про це стало відомо OBOZREVATEL з профілю 33-річної захисниці України в Facebook. При цьому жінка не виділялася особливою активністю в мережі, персональної інформації в профілі мінімум.

Як підтвердили в штабі ООС, Ситник була вбита в результаті обстрілу під Новотошківським (Попаснянський район Луганської області).

Клавдія Ситник Facebook

Клавдія Ситник Facebook

Як писав OBOZREVATEL, в січні на Донбасі загинули 14 бійців. У мережі показали їх фото та назвали імена.

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