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1 лютого • оновлено в 18:30
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Важка втрата: опубліковані фото вбитої окупантами РФ захисниці України

3.4т
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У військового медика Клавдії Ситник, яка 1 лютого загинула на Донбасі від рук російських окупантів, ймовірно, залишилася малолітня дочка.

Про це стало відомо OBOZREVATEL з профілю 33-річної захисниці України в Facebook. При цьому жінка не виділялася особливою активністю в мережі, персональної інформації в профілі мінімум.

Як підтвердили в штабі ООС, Ситник була вбита в результаті обстрілу під Новотошківським (Попаснянський район Луганської області).

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Клавдія Ситник

Клавдія Ситник

Facebook

Клавдія Ситник

Клавдія Ситник

Facebook

Як писав OBOZREVATEL, в січні на Донбасі загинули 14 бійців. У мережі показали їх фото та назвали імена.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Будьте ,вы проклятые вместе со своим путиным!
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0
2
Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
На дочь забила и рванула к самцам
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
сосала члены ....соска 100%
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