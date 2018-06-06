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Ватажок "Спарти" вбив у ДТП свою дівчину: з'явилося фото

10.2тЧитати новину російською

Один з ватажків терористів "ДНР", який очолює угруповання "Спарта" Володимир Жога з позивним "Воха" під час ДТП їхав на мотоциклі з дівчиною, яка в результаті аварії загинула.

Як повідомляють в мережі, Анна зустрічалася з терористом.

Нагадаємо, сам "Воха" був госпіталізований у важкому стані.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо про загадкове зникнення головного конкурента ватажка "ДНР" Олександра Захарченко.

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Тема
Новини Донецька і Донецької області
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
ДТПНовини ДНРтерористи "ДНР"
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