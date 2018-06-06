Ватажок "Спарти" вбив у ДТП свою дівчину: з'явилося фото

Один з ватажків терористів "ДНР", який очолює угруповання "Спарта" Володимир Жога з позивним "Воха" під час ДТП їхав на мотоциклі з дівчиною, яка в результаті аварії загинула.

Як повідомляють в мережі, Анна зустрічалася з терористом.

Нагадаємо, сам "Воха" був госпіталізований у важкому стані.

Кохайтеся, чорнобріві, та не з москалями



В аварії сьогодні в Донецьку подохли шмара вохі, камандірра ОПГ Спарта.

Воно їхало на одному мотоциклі з вохой.Воха вижив, шмара немає. Винні в аваріі- лихачі на мото



Мораль: бо нехуй відчувати себе бессмертнимі.Даст бог і Воха здохне pic.twitter.com/3W7TSxS77B - Fashik Donetskiy (@FashikDonetskiy) 5 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо про загадкове зникнення головного конкурента ватажка "ДНР" Олександра Захарченко.