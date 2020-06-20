Ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник виступив зі зверненням до президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє РИА Новости, він пообіцяв повернути режим повної бойової готовності на окупованій території Луганської області, якщо ЗСУ "не припинять обстріли".

"Володимире Олександровичу, тепер ми обидва з Вами знаємо, що Ви в змозі припинити обстріли, запобігти загибелі простих людей, дітей, пенсіонерів і тим самим виконати Вашу головну передвиборчу обіцянку – принести Україні і "республікам" Донбасу мир. Переконливо прошу Вас напередодні великого загального свята – Дня Перемоги – продемонструвати на практиці, що Ви можете тримати слово", – звернувся Пасічник до Зеленського.

На його думку, обстріли на Донбасі – це "політичний жест, ініціатор якого відомий". Ватажок "ЛНР" закликав президента України "утримати українських силовиків від стрільби".

"В іншому випадку буду змушений прийняти раніше озвучені заходи для забезпечення безпеки мирного населення і цивільної інфраструктури "ЛНР", – попередив він.

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