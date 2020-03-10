Ватажок "ЛНР" проговорився, для чого придумали "Новоросію"

Лідер терористів "ЛНР" Леонід Пасічник випадково проговорився і визнав, що так зване МВС невизнаної республіки торгує наркотиками в ОРДЛО.

Потім він схаменувся, але було пізно, адже інформацію вже надрукувала місцева газета. Про це в своєму блозі повідомив журналіст Денис Казанський, зазначаючи, що так у лавах окупантів дали зрозуміти, для чого придумали "Новоросію".

За його словами, 25 лютого Пасічник проводив у "будинку уряду" зустріч із активом руху "Світ Луганщини" на якій сказав, що хотів би скасувати комендантську годину до 9 травня, оскільки ніякого сенсу від неї немає, і навіть навпаки – саме в комендантську годину і "кояться найтемніші справи".

Пасічник проговорився і визнав, що "поліція ЛНР" торгує наркотиками

"Спочатку цю радісну новину одразу розмістило луганське видання "ХХІ століття". Однак його співробітникам швидко роз'яснили, що нічого такого Пасічник не говорив, і стаття із сайту швидко зникла. Та це не тільки сайт, але й газета, і в останній статтю встигли випустити в тираж. Вона поступила в продаж уже 26 лютого", – пише журналіст, зазначаючи, що матеріал надрукували на першій шпальті.

Саме в ньому ватажок "ЛНР" "відкрито наїхав" на так зване МВС, очолюване Ігорем Корнетом, котрий декілька років тому фактично влаштував переворот в угрупованні терористів і скинув її попереднього ватажка Ігоря Плотницького.

Пасічник визнав, що "поліція ЛНР" торгує наркотиками deniskazansky.com.ua

"Був випадок, коли затримали керівника відділу МВС, який особисто розвозив наркотики на своєму автомобілі. Як ви це собі уявляєте? Поки були козаки, наркотиків не було. Повернулася поліція – повернулися наркотики", – цитує слова Пасічника Казанський, підкреслюючи, що у такий спосіб той фактично звинуватив "МВС ЛНР" не в кришуванні, а саме в торгівлі наркотиками.

Пасічник визнав, що "поліція ЛНР" торгує наркотиками deniskazansky.com.ua

Журналіст додав: випадково проговорившись, ватажок "ЛНР" визнав, що Корнет очолює цілий наркокартель.

"Якщо хтось досі не зрозумів, навіщо ці люди влаштували всю цю "Новоросію" і захопили частину території України, то ось і відповідь. Щоб нещадно експлуатувати отриману резервацію і заробляти на її нещасних безправних мешканцях. Зокрема й продаючи їм наркотики. У жебраків, диких країнах, як відомо, наркота користується великим попитом", – підсумував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили відео допиту терориста "ДНР", на якому він розповідає українським захисникам, як опинився на їхній території і про свою наркозалежність.

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