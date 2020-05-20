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20 травня • оновлено в 07:30
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Ватажок "ЛНР" привів війська в повну боєготовність і пригрозив Україні

19.8т
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Ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник привів окупаційні війська в повну бойову готовність і нахабно пригрозив Україні відсунути лінію фронту.

Його екстрене звернення оприлюднив пропагандист бойовиків Андрій Марочко на своєму Telegram-каналі. Зокрема, Пасічник хибно звинуватив українських воїнів у обстрілі ЛЕП "Михайлівка-Комунарська", ремонтної бригади, яка працювала на ній, і патруля ОБСЄ.

"У зв'язку з цим хочу звернутися до президента України Володимира Зеленського. У разі продовження подібних дій з боку ЗСУ, ви, Володимире Олександровичу, не залишите нам іншого вибору, окрім як вжити ефективних і рішучих заходів, щоб відсунути лінію зіткнення від зазначеної лінії електропередач", – вибухнув погрозами ватажок російських найманців.

Терористи "ЛНР"

Терористи "ЛНР"

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"З цією метою мною вже дані відповідні вказівки про приведення в бойову готовність підрозділів "народної міліції", – додав Пасічник, намагаючись залякати Україну і безпідставно звинувачуючи її.

Крім того, в своєму зверненні він закликав ОБСЄ, Німеччину, Францію і країну-агресорку Росію "допомогти" Україні ухвалити необхідні рішення щодо забезпечення реального перемир'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пасічник заявив, що процес "інтеграції" тимчасово окупованої території Луганщини з Росією набирає обертів. У своєму привітанні з нагоди "утворення" псевдореспубліки він зазначив, що сприяє цьому видача паспортів країни-агресорки жителям "ЛНР".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Леонід Пасічник Володимир Зеленський
Місце
Україна Луганськ
Тег
Новини ЛНР
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