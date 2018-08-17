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Ватажок "ЛНР" підірвав свій склад боєприпасів, убивши 6 осіб - ІС

22.1тЧитати новину російською

Терористи "ЛНР" звинувачують одного зі своїх "комбригів" у підриві складу боєприпасів, в результаті чого загинули 6 людей, близько 10 поранені, а також були знищені 4 БМП і вантажівка.

Як повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України (фракція "Народний фронт") Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook, інцидент трапився 14 серпня в районі населеного пункту Жолобок.

"У штабі "2-го АК" заявляють про роботу українських мінометників, у середовищі бойовиків говорять про недотримання заходів безпеки на тлі розпивання самими окупантами на складі спиртних напоїв", - написав він.

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За інформацією Тимчука, російські "радники" при штабі "2-го АК", які беруть участь у розслідуванні події, заявили про "навмисний характер" вибуху і розглядають питання причетності до організації даного інцденту місцевого комбрига з позивним "Джафар".

"При цьому російські офіцери заявляють, що раніше у даного комбрига під час перевірок були виявлені серйозні недостачі палива і боєприпасів, у зв'язку з чим, на їхню думку, він і міг організувати вибухи для приховування повного масштабу розкрадених матеріально-технічних засобів", - додав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сили ООС відбили зухвалі атаки терористів на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
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Soin Sergii
Soin Sergii
У наших научились "хорошему".
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Джафар-он и в Африке(ЦАР) Джафар.
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