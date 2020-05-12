Ватажок "ЛНР" Пасічник заговорив про приєднання до Росії

Вікторія Довгань Розслідування 16:36, 12.05.2020 Оновлено: 17:10, 12.05.2020

Ватажок терористичної "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що процес "інтеграції" тимчасово окупованої території Луганщини з Росією набирає обертів.

Крім того, у своєму привітанні з нагоди "утворення" псевдореспубліки на сайті бойовиків він зазначив, що сприяє цьому видача паспортів країни-агресорки жителям "ЛНР".

Леонід Пасічник
Сайт терористів "ЛНР"

"За шість років становлення "республіки" в умовах воєнного часу ми пройшли дуже непростий шлях... Багато чого вдалося досягти завдяки всеосяжній допомозі та постійній підтримці "братньої" Росії. Зараз процес інтеграції з Російською Федерацією продовжує набирати обертів, а отримання російського громадянства відкриває жителям Донбасу нові горизонти і дає відчуття впевненості в завтрашньому дні", – сказав спільник окупантів.

Крім того, він наголосив, що у 2014 році терористи нібито побудували вільну "державу", в якій немає місця "фашизму і беззаконню".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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