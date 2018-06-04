Ватажок "ДНР" зник за загадкових обставин: що відомо

На Донбасі раптово зник колишній "міністр безпеки ДНР" Олександр Ходаковський.

Як стверджує "Діалог", конкурент ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка з невідомих причин був змушений тікати з Донбасу.

Повідомляється, що Ходаковський має громадянство Ізраїлю, куди він нібито вже й поїхав.

11 числа він несподівано зник із соціальних мереж і покинув Донецьк. Пізніше була інформація, що Ходаковський відправився в Москву для переговорів із куратором ОРДЛО, однак вона не підтвердилася.

Нагадаємо, Олександр Ходаковський від листопада 2014 до 13 березеня 2015 року був "секретарем ради безпеки ДНР", а з травня 2014-го до липня того ж року займав пост "міністра державної безпеки ДНР".

Він відомий тим, що регулярно виступав із різкою критикою "режиму" ватажка "ДНР" Олександра Захарченка та хотів зайняти його місце.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про підготовку "замаху" на ватажка "ДНР".